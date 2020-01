Sánchez consigue los votos para ser investido presidente de España el próximo martes

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, alcanzó hoy los apoyos necesarios para que el Congreso lo elija presidente del Gobierno español en la segunda votación del debate de investidura, prevista para el martes.



Sánchez tiene ya asegurados 166 votos a favor, frente a 164 en contra y 18 abstenciones, según los últimos acuerdos anunciados hoy por su formación con partidos minoritarios.



Tras varias semanas de negociaciones, el PSOE logró obtener el apoyo de grupos regionalistas y nacionalistas a favor de un gobierno de coalición con el partido izquierdista Unidas Podemos (UP), que será encabezado por el líder socialista.



El actual presidente del Gobierno en funciones contaría entonces con suficientes votos afirmativos o abstenciones para ser ratificado en la segunda votación del debate de investidura, prevista para el martes, en la que solo es necesaria una mayoría simple.



En la primera votación, el domingo, Sánchez necesitaría una mayoría absoluta de 176 diputados de la que no dispone.



La Ejecutiva Federal del PSOE, por su parte, aprobó hoy el acuerdo negociado con el partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), cuya abstención, validada este jueves, era la llave necesaria para que el líder socialista siga al frente del Ejecutivo.



Este pacto generó numerosas críticas entre la oposición de derecha, que acusa a Sánchez de atentar contra la soberanía nacional y de ser un cómplice de los independentistas.



Esas acusaciones fueron rechazadas hoy por el número dos del PSOE, José Luis Ábalos, quien afirmó que la consulta acordada con ERC sobre los acuerdos que se alcancen en torno a Cataluña no apuntan a "un referendo de autodeterminación", a la vez que destacó que "no cabe nada fuera de la Constitución", reportó la agencia de noticias EFE.