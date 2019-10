Sand: "No creo que estuviera en off side en la jugada del gol"

El centrodelantero de Lanús, José Sand, consideró que estaba habilitado en la jugada del primer gol, que abrió el camino del triunfo ante Independiente (2-0) para clasificar a la semifinal de la Copa Argentina y que los rivales protestaron.



"No creo que estuviera en offside en la jugada del gol, porque (Alan) Franco va en busca de la pelota cuando viene el pelotazo y cuando la recibe le pega mal y me habilita para que siga la jugada", comentó el goleador record de Lanús (122 goles) ante la prensa.



A la vez reconoció: "Lanús jugó muy bien el primer tiempo por lo que justificamos el triunfo, porque el segundo nos costó mucho sostener la ventaja, Independiente se hizo muy duro y nos atacó mucho".



Sobre la misma polémica acción, el técnico Luis Zubeldía refirió: "Antes de comenzar el torneo tuvimos una charla con árbitros, organizada por la Superliga, y otra que organizamos nosotros para que al cuerpo técnico y al plantel nos explicaran las modificaciones al reglamento. Entre ellas se nos presentó una situación como la ocurrida, la que no es offside porque el que ataca no recibe la pelota, sino un adversario que al jugarla mal habilita al que ataca".



El propio entrenador sobre el triunfo manifestó: "Resultó un partido muy duro, ante un muy buen equipo y un muy buen técnico (Sebastián Beccacece), que nos llevaron a jugar con mucha intensidad, pero Lanús demostró que poco a poco viene levantando su rendimiento para lograr el triunfo".



"Logramos un avance importante para llegar a la final que tanto deseamos para que Lanús gane otra copa y pueda clasificar a la Libertadores de 2020, pero antes habrá que pasar a Central Córdoba, de Santiago del Estero, que no será un rival sencillo", reconoció Zubeldía al cierre.