Sanjuanina denunció que fue embestida por una camioneta de la Policía: “No se preocuparon por mí”

Era una tarde normal para la sanjuanina Gisela Atencio. Su reloj marcó las 18:30 del viernes cuando salió de entrenar del San Juan Rugby Club. Subió a su camioneta para emprender el regreso a casa y a los pocos minutos todo se vio opacado cuando fue embestida por una camioneta de la Policía de San Juan, de acuerdo a lo que comentó a DIARIO HUARPE.

El accidente se dio cerca de las 18:45 en Avenida Libertador y Santa María de Oro. La mujer se subió a su camioneta, bajó el vidrio -porque el entrenamiento la había dejado con calor- y al llegar a esta intersección se topó con un auto y un camión que aguardaban el semáforo. El verde comenzó a correr y faltando ocho segundos para que cambie de color, Atencio aceleró su vehículo para pasar. Sin embargo, fue alcanzada por la camioneta que venía por Libertador.

El impacto hizo que ella perdiera el control del rodado e impactara en primer lugar contra el semáforo para después irse contra un negocio que vende alimentos para perros. “La Policía no venía con las sirenas. Cuando fui doblando me agarró y me dio un remolino. No se preocuparon por mí”, relató.

Atencio sostuvo que había mucha gente. Explicó que los vecinos fueron los únicos que la ayudaron porque ninguno de los efectivos se acercó a preguntarle cómo estaba, excepto un agente joven que le consultó sobre sus datos personales para confeccionar el acta policial.

“Algunos de los presentes se ofrecieron como testigo diciéndome que ellos vieron que el patrullero pasó en rojo”, mencionó la mujer.

En el lugar había mucha gente.

Dentro de su estado de nerviosismo, Atencio recordó que al agente que venía conduciendo la camioneta no le pasó nada, solamente vio que a una chica que iba de acompañante le sangraba un poco la cabeza producto de un corte que se hizo.

Por su parte, ella quedó con un golpe en la cabeza y por eso pidió que se hiciera presente la ambulancia. “Estaba consciente, pero no sabía si tenía una convulsión. Fue muy grande el impacto”, indicó.

En sus redes sociales la mujer también enfatizó en esta situación y dijo que la camioneta la embistió de lleno. Además agregó que los efectivos cruzaron en rojo a gran velocidad.

“No me pasó nada grave porque seguro hubo una mano que me cuidó. Agradezco a la chica que trabajaba en emergencia y casualmente estaba en el lugar y se acercó a darme los primeros auxilios y tranquilizarme”, escribió.

En esa misma publicación detalló que los efectivos no tuvieron “un gesto de humanidad, empatía o simplemente de hacer lo políticamente correcto. Se notaba que lo único que querían era cubrirse”, indicó.