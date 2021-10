Sanjuanino esperó cincuenta años para cumplir una promesa con la escuela que lo vio crecer

Dicen que viajando se fortalece el corazón, reza una clásica canción argentina. Este fue el eslogan que abrazó el sanjuanino – hoy radicado en Santa Fe – Abel Ángel Sovelvio, de 76 años, cuando volvió a la provincia y se reencontró con su primer amor: la escuela Eleazar Videla, en Pocito.

Allí cursó hasta quinto grado – como se estilaba en aquella época – pero eso le bastó para comprometerse a crear un rincón literario para que los pequeños pudieran echar a volar la imaginación. Por ese motivo, y después de medio siglo, regresó con su camioneta cargada de libros para inaugurar esa biblioteca escolar que tanto tiempo giró en su mente.

“La idea de traer los libros siempre estuvo presente. Ahora ya me quedo tranquilo, era algo que no se me iba de la cabeza”, relató Abel a DIARIO HUARPE.