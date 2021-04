Sanjuanino que intentó robar deberá trabajar 70 horas gratis y destinar $1.500 a merenderos

Un sanjuanino fue condenado a cumplir 70 horas de trabajo gratuito en el interior de la Municipalidad de Chimbas. Al mismo tiempo deberá destinar una reparación simbólica de $1.500 para la asistencia de merenderos. Esto se decidió en el Sistema Especial de Flagrancia debido a que el hombre intentó robar objetos que estaban en el interior de un vehículo.

El implicado es Rubén Darío Sánchez. El hombre fue sorprendido por el propietario del vehículo cuando, en inmediaciones del Loteo Maradona, sacó del interior del mismo una mochila con varios objetos personales. El auto se encontraba estacionado frente al domicilio del damnificado.

La Justicia aplicó la suspensión de juicio a prueba por un año, es decir, que durante ese lapso de tiempo el implicado no podrá cometer otro ilícito. Además, le prohibió el acercamiento a la víctima en un radio que no infrinja los 300 metros. Esta última disposición se concedió con el fin de que el contacto no se perpetúe por ningún medio.

El momento justo

Sánchez aprovechó que el auto estaba con las ventanillas bajas. Tomó la mochila que se encontraba sobre la luneta. En el lugar había niños que estaban juntando al fútbol y fueron clave para advertir a la víctima de lo que estaba ocurriendo.

Uno de los chicos, hijo del damnificado, alertó a su papá que rápidamente detuvo a Sánchez antes de que se diera a la fuga. El ladrón resbaló de la bicicleta en la cual circulaba y cayó al pavimento.

La víctima llamó a la Comisaría 26 y también al 911. Se hizo presente el fiscal que intervine en la causa para emitir las directivas de rigor. Inmediatamente detuvieron al delincuente y le iniciaron una causa por la comisión de este delito.