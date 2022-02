Santa Lucía y 9 de Julio fueron los departamentos más afectados por la lluvia, pero no hubo evacuados

Personal de Emergencia Social comenzó a trabajar durante la madrugada de este miércoles en diversas localidades de la provincia debido a la torrencial lluvia que comenzó cerca de las 21.30 del martes. Tras realizar un relevamiento, determinaron que el departamento más afectado fue el de 9 de Julio, seguido por el de Santa Lucía.

“No hubo evacuados, pero si hubo muchos pedidos de reparación de techos de la zona norte de 9 de Julio como Las Chacritas, Fiorito o La Majadita. También, la zona de Alto de Sierra y las viviendas que están sobre calle Balcarce”, informó a DIARIO HUARPE el director de Emergencia Social, Sergio Pelaitay.

Desde el área visitaron estas zonas y las familias de ahí les solicitaron ayuda no sólo para reparar sus casas, sino también, de alimentos ya que no iban a poder salir a trabajar debido a que necesitaban dejar sus hogares en condiciones. Es que gran parte de las personas que residen en esas localidades viven de changas que hacen a diario por lo que, si no trabajan, no comen. También hubo pedidos puntuales de remedios y pañales.

En total en la provincia hubo unas 45 personas que solicitaron ayuda, pero Pelaitay advirtió que se siguen sumando con el correr de las horas. Los mismos provienen no sólo de los departamentos mencionados anteriormente, sino también de Capital, Chimbas, Albardón y Jáchal.

Asimismo, hubo otras zonas que se vieron afectadas por la gran cantidad de agua que cayó. Entre ellas están villa Hipódromo y villa San Damián, de Rawson, y la zona norte de Pocito. Esta última había sido muy castigada la semana pasada por la lluvia y este martes, afortunadamente, no fue tan intenso el fenómeno climático.

“Eso nos va a permitir seguir avanzando en la reparación de algunas viviendas que habían quedado afectadas la semana pasada”, comentó al respecto Pelaitay. Es que en esa zona de Pocito ya habían iniciado la ayuda con entrega de materiales para que reparen las casas, principalmente, los techos y las paredes, y ahora la continuaron para poder mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos.

Desde el área comentaron que en esta jornada tuvieron que redoblar esfuerzos debido a que desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron lluvias y tormentas fuertes para los días siguientes y quieren que no haya tantas familias afectadas por esto.

No obstante, para que los sanjuaninos no sufran las consecuencias de esta jornada es fundamental que haya un trabajo previo de los municipios. Principalmente, deben enfocarse en la limpieza de las cunetas y, en el caso de los asentamientos, realizar una defensa que pueda frenar el caudal de agua y esta pueda ser largada a los canales para que no corra por las calles y, a su vez, ingrese a las viviendas. “Todo este trabajo viene por parte de los municipios y hay que seguir apostando a él”, precisó el director de Emergencia Social.

Lo que falta, el compromiso de las familias

Si bien es necesario el trabajo de los municipios, el titular del área mencionada sostuvo que para evitar que haya viviendas afectadas por la lluvia es elemental que las familias asuman un compromiso para reparar sus casas.

Incluso, si no tienen la capacidad económica para hacer estos arreglos, pueden pedir ayuda en Emergencia Social, ubicada en el centro Cívico en el área de Desarrollo Humano. Una vez que lo hagan, un profesional visitará el hogar para determinar qué es lo que necesitan y luego poder brindárselo. Si bien, no cuentan con la posibilidad de otorgar subsidios, lo que sí otorgan son materiales.