Santiago Cafiero aseguró que serán "muy abiertos y plurales" para debatir las leyes de emergencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó hoy que el gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias para tratar una serie de leyes de emergencia y aseguró que, "si hay necesidad de hacer modificaciones", en la Casa Rosada serán "muy abiertos y plurales" para aceptar los cambios que se debatan en el Congreso.



En esa línea, dijo que elevarán la convocatoria a extraordinarias "en el transcurso del día de hoy" ya que, como no se dará tratamiento al Presupuesto 2020 presentado por la anterior gestión, es necesario adecuar partidas "para atender las prioridades que tiene nuestra administración".



"Tenemos la expectativa que las leyes de emergencia se discutan y se debatan en el marco del Congreso. Estamos hablando de ser muy abiertos y plurales y, si hay necesidad de hacer modificaciones, obviamente que el Congreso las hará", expresó Cafiero en diálogo con radio Nacional.



El objetivo del gobierno es darle tratamiento a las leyes de Emergencia Económica, Sanitaria y Alimentaria que, según Cafiero, servirán para derivar partidas relativas a "cuestiones impositivas, fiscales y de ordenamientos sanitarios y alimentarios".



Por otra parte, el funcionario dijo que desconocían "cuál fue el déficit fiscal que nos dejó el gobierno anterior" pero remarćo que "las cuestiones que el presidente (Alberto Fernández) ha marcado como prioridad no pueden esperar a que tengamos esta información".



"Este gobierno ha despertado gran expectativa en la gente de que viene a resolver los problemas más urgentes, que son el hambre, la desocupación. Tenemos urgencias que no las podemos postergar. Hay gente que la está pasando muy muy mal", afirmó Cafiero.



Por ese motivo, dijo esperar "que el tratamiento en el Congreso sea muy participativo, plural, con mucha conciencia de la situación en lo que estamos, entendiendo la gravedad de la situación".



"El mercado no ha podido resolver esto, ha profundizado las desigualdades y las inequidades en la sociedad. Por eso ahí tiene que estar el Estado. Es inmoral que en la Argentina haya hambre", sentenció Cafiero.