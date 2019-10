Sarmiento recibe en Junín a Tigre en lo mejor del domingo

Sarmiento de Junín, puntero e invicto de la Zona B, recibirá a Tigre, uno de los grandes candidatos al ascenso que aún no ha ratificado esa condición, en el cotejo más relevante de los ocho a celebrase mañana en la continuidad de la décima fecha de la Primera Nacional.



El encuentro se jugará en el Estadio Eva Perón de Junín, desde las 20, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Luis Lobo Medina.



También jugarán: Guillermo Brown-Mitre (Zona A, a las 11), Atlanta-San Martín de San Juan (A, 15.30), San Martín de Tucumán-Rafaela (B, 17), Almagro-Quilmes (B, 18 por TyC Sports), Independiente Rivadavia-Agropecuario (A, 18.30), Villa Dálmine-Defensores de Belgrano (B, 19) e Instituto-All Boys (B, 19).



Gran partido en Junín con dos protagonistas que sólo tienen como meta el ascenso justificando esA ambición en la historia y el plantel que poseen.



Sarmiento (19 puntos) no tiene alternativa luego de las finales perdidas en la temporada pasada, en el desempate ante Arsenal y la final del reducido con Central Córdoba de Santiago del Estero como adversario. Dos dolorosas caídas.



Tigre (11) recién descendido y con el cartel de llegar luego de ganar la Copa de la Superliga eliminado al campeón Racing y en la final nada menos que a Boca, provocó un desmedido optimismo en su gente que dio por seguro el ascenso desconciendo que la divisional es durísima, con muchos viajes y rivales de fuste.



La realidad hoy indica que Sarmiento tiene la posibilidad de darle un contundente golpe a Tigre en caso vencerlo ya que le sacaría 11 puntos de diferencia y lo alejaría de pelear por un lugar en la final, como así también el equipo de Victoria si se trae los tres puntos de Junín continuará vivo en la pugna por llegar a la cima.



En Villa Crespo, Atlanta (19) va por la punta de la Zona A, ya que el líder Estudiantes recién jugará el lunes ante Ferro, recibiendo a San Martín de San Juan (13).



Notable campaña del "Bohemio" que no dejar escapar estos tres puntos ante un adversario que fuera de Cuyo baja su rendimiento sumando siete cotejos sin ganar.



San Martín de Tucumán (17) espera una derrota de Sarmiento ya que con un triunfo en la Ciudadela ante Atlético de Rafaela (13) puede quedar como único puntero.



Los tucumanos suman seis sin perder y es uno de los equipo que mejor están jugando con la dirección técnica de la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi.



Quimes (14), muy golpeado por perder el invicto la fecha pasada al ser goleado de local por San Martín de Tucumán, visitará a Almagro (5), que aún no ganó en el torneo y que viene de ser eliminado de la Copa Argentina por River.



Defensores de Belgrano (14), que atraviesa por una exitosa serie de siete encuentros sin perder, tendrá una complicada visita a Campana para jugar ante Villa Dálmine (10)