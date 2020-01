Schmid, antes de la reunión de la CATT con Meoni: "Hay un clima distinto pero hay temas urgentes"

El titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, consideró hoy que "hay un clima distinto" con el cambio de gobierno y adelantó que "hay temas urgentes que abordar" en la reunión que mantendrá esta tarde por primera vez con el ministro del área, Mario Meoni.



"Es el primer encuentro y presentación de la Confederación con el responsable de la cartera de Transporte; debe ser una nueva etapa: hay una agenda de viejos reclamos, como tener una mirada integral sobre todo el sector, ya que muchas veces hay una feroz competencia entre los distintos modos porque no hay una política integral", indicó Schmid a Télam.



El dirigente sostuvo que en la reunión se requerirá a Meoni que "tome definiciones en varias áreas, por ejemplo en el sector portuario y marítimo, en el que "no hay interlocución por ahora".



"Hay un clima distinto y expectativas pero también existen preguntas en el sector: el Gobierno ha rumbeado en el marco general pero todo el mundo ya está planteando el tema de la suma fija y de la libertad en la negociación paritaria", explicó el gremialista.



Schmid, también secretario general de Dragado y Balizamiento. señaló que "hay problemas que abordar de forma urgente y son cosas que el Ejecutivo deberá ir definiendo más temprano que tarde".



"No se puede vulnerar la libertad de la negociación colectiva; eso seguramente lo defenderán cada uno de los sindicatos en la mesa de negociación", concluyó.



Acompañarán a Schmid esta tarde en la reunión en el Palacio de Hacienda una veintena de secretarios generales de gremios integrantes de la CATT.



Por otra parte, "se reiterará el problema que deviene del esquema tributario respecto del Impuesto a las Ganancias y destacará que los trabajadores del transporte no cuentan con ningún régimen jubilatorio de privilegio", de acuerdo con el comunicado de la CATT que anunció la reunión.