Schwartzman avanzó a cuartos de final del Argentina Open tras eliminar a Delbonis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano, avanzó a los cuartos de final de la vigésima edición del Argentina Open tras imponerse sobre Federico Delbonis por 6-3, 4-6 y 6-2 en el 'duelo' de jugadores nacionales que cerró esta madrugada la cuarta jornada.



El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y 35 minutos para doblegar a Delbonis (87) ante no más de 1.000 espectadores que se quedaron a presenciar el cierre de la jornada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en un partido que concluyó a las 2.25 hs.



El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj, máximo favorito al título en el ATP porteño, jugará este viernes en cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas (48), quien previamente le ganó al español Albert Ramos (42) por 6-4, 4-6 y 6-4.



Schwartzman, de 27 años, logró su quinta victoria consecutiva sobre el azuleño Delbonis, con el que perdió dos veces, la última en 2016.



El "Peque", finalista el domingo pasado en Córdoba (perdió con el chileno Cristian Garín), comenzó el partido con mayor ímpetu, consciente de que debía tomar el control ante un rival sin demasiado ritmo de juego, que venía de perder tres veces en la primera ronda sobre un total de cinco torneos que jugó en lo que va del año.



Schwartzman, dueño de una de las mejores devoluciones de saque del circuito, logró un quiebre que le permitió adelantarse por 3-2 y luego estiró la ventaja a 4-2, con una actitud ofensiva y buenas decisiones a la hora de atacar.



El azuleño Delbonis, de 29 años y campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016, había logrado un sufrido triunfo en la ronda inicial del Argentina Open sobre el boliviano Hugo Dellien (77), y aceptó su rol de partenaire, bien plantado en el fondo de la cancha con la idea de contrarrestar el juego de su adversario.



El "zurdo" de Azul, ya en el ocaso de su carrera, no lograba descifrar la derecha de Schwartzman, quien se llevó el primer ser por 6-3.



En el segundo parcial, el "Peque" bajó su nivel y comenzó a fallar con el saque, en la misma proporción que Delbonis crecía con sus golpes de derecha, tanto cruzados como paralelos.



No extrañó que "Delbo" se llevara el set por 6-4 luego de quebrar dos veces el servicio de Schwartzman, y jugando en el mejor nivel que se le vio desde julio del año pasado, cuando arribó a las semifinales de Bastad, en Suecia, y cayó ante el chileno Nicolás Jarry.



En el tercer parcial Delbonis se puso 2-0 con otro quiebre y ese fue el punto de inflexión del partido para Schwartzman, quien dejó de errar, ajustó su devolución y se recuperó rápido para pasar al frente y luego definirlo cómodo por 6-2 ante un rival que se quedó sin respuestas físicas.



Schwartzman es el gran candidato al título en el ATP que se juega en el barrio porteño de Palermo, sobre polvo de ladrillo y que repartirá premios por 696.280 dólares.



La misión de Schwartzman es ponerle fin a la serie de títulos de tenistas extranjeros en el Argentina Open, desde aquél lejano 2008 cuando alzó el trofeo el cordobés de Unquillo David Nalbandian.



El Argentina Open tendrá este año nuevo campeón, ya que el italiano Marco Cecchinato (73), ganador de la edición de 2019, cayó eliminado en la ronda inicial ante el español Roberto Carballes Baena (88).