¡Se calienta la previa! Nuevas amenazas de Israel Adesanya a Alex Pereira

El próximo sábado, el campeón de Peso Mediano de UFC, Israel Adesanya (23-1 MMA, 12-1 UFC), vuelve a la acción. El africano asegura que es gracias a él que se ha dado el rápido ascenso de Alex Pereira (6-1 MMA, 3-0 UFC) en las MMA. En la compañía, el brasileño ha terminado a tres rivales y llegó a la oportunidad por el título. Sin embargo, este fin de semana, la historia entre ambos tendrá un nuevo capítulo.

Adesanya, que ya suma dos derrotas ante el brasileño en el mundo del kickboxing (una por nocaut y otra por decisión), tendrá que verse las caras contra el sudamericano una vez más. En esta oportunidad, todo se dará en la jaula de Artes Marciales Mixtas más importante del planeta. El sábado, en el evento principal de UFC 281, en Nueva York, "Stylebender" tendrá la oportunidad de conseguir su sexta defensa del cinturón.

Publicidad

Advertencia de Israel Adesanya

En una entrevista con The MMA Hour, el propio campeón africano dejó fuertes palabras para su próximo oponente. "Sin mí, él no estaría aquí. Sin mí, habría estado expuesto hace mucho tiempo. Despejé el camino. Despejé la división, por lo que realmente no había nadie más con quien pelear. Le despejé el camino para que llegara a la cima", fue lo que comenzó diciendo al medio indicado.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Es personal. Esto se trata de mí y de mi legado. Se trata de reescribir la historia a pesar de que es historia y nunca perseguí esto. Se trata de que yo reescriba un nuevo camino en la historia y simplemente le muestre a la gente lo que realmente puedo hacer, porque, de nuevo, lo habrán olvidado", detalló Israel Adesanya. Sin dudas, esta puede ser su defensa más dura dentro de UFC.

Teniendo en cuenta la historia que hay entre ambos, siendo Pereira el único hombre que ha podido noquear a "Izzy" en la historia, el rey de los Peso Mediano aseveró: "Esto es personal. He dicho menos. Él puede hacer todos los videos de pelotas de tenis y hoverboard, pero para mí, estoy como, 'Genial, tú lo haces'. Tiene derecho a fanfarronear, así que déjalo hacer eso, pero sí".