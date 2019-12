Se cayó la sesión por la Ley Impositiva bonaerense y el proyecto se trataría en enero

La sesión en la Cámara de Senadores bonaerense que debía empezar a tratar el proyecto de Ley Impositiva 2020 enviado por el gobernador Axel Kicillof se levantó esta tarde al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los porcentajes de aumento de impuestos que contempla la iniciativa, y su debate se postergaría para el próximo 7 de enero, informaron fuentes parlamentarias.



Legisladores e intendentes de Juntos por el Cambio anunciaron que a las 17 brindarán una conferencia de prensa, en la escalinata de la Legislatura provincial, en La Plata, para explicar los motivos que llevaron a que se cayera la sesión.



La conferencia estará a cargo de los legisladores Roberto Costa y Maximiliano Abad; el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el jefe comunal de La Plata, Julio Garro, añadieron los voceros.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió este mediodía que se trataba de una "negociación compleja", ya que "la ex gobernadora (María Eugenia Vidal), como es de público conocimiento, se fue de viaje, y su ex jefe de Gabinete tampoco está en la provincia y se está tratando de definir cómo funcionará la oposición".



Kicillof afirmó que no se le están dando "los instrumentos mínimos" para ocuparse de la emergencia provincial, y advirtió que los legisladores "van a tener que explicarle eso a las bonaerenses".