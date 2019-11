Se colocó la piedra fundacional del nuevo estadio de Estudiantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Estudiantes está a un paso del regreso a su nuevo estadio y este mediodía se colocó la piedra fundacional con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón y todos los ex presidentes de la institución, más familiares de los dirigentes fallecidos que fueron parte de la obra de "Uno".



La piedra tiene la leyenda "Reinauguración Estadio Jorge Luis Hirschi", 9 de noviembre de 2019. Y tiene los nombres de los presidentes que participaron de la construcción desde el 2002 como Guillermo Cicchetti, Julio Alegre, Eduardo Abadie, Rubén Filipas, Enrique Lombardi y Sebastián Verón.



Debajo de esa piedra se colocó una cápsula de acero que distintos objetos del club y un barril con whisky, que deberá ser abierto dentro de 50 años.



Verón destacó que "es algo que nos propusimos y junto a distintas dirigencias nos tocó a nosotros encarar la etapa final. Nada fue sencillo pero todo en este club es a base de esfuerzo, trabajo y lucha y lo logramos".



"Ahora se vienen otros tiempos, primero disfrutar pero pensando que esto es un punto de partida y no de llegada. Hay que seguir apuntando en un Estudiantes proyectado al futuro. Soñamos siempre un gran club", agregó.



Por su parte el ex presidente Lombardi, autor del proyecto original, sostuvo que "esto me llena de emoción, es un ejemplo de lucha que puso al club unido aún con las diferencias en un sólo objetivo. Se logró con el lema de solos contra todos. Es un estadio hermoso".



Por último, el entrenador Alejandro Sabella declaró que "esto es impresionante, bien al estilo Estudiantes. Está muy bien que las tribunas lleven el nombre de los equipos campeones y no tenga nombres propios, es parte de la idiosincracia de este club, pensar en nosotros y no en primera persona".



"Mañana disfrutaremos mucho con la gente cada momento. Este regreso es historia y los hinchas deben sentirse orgullos del club que tienen", finalizó el ex jugador y técnico albirrojo.



El "Pincha" jugará hoy a las 19 ante Talleres en el estadio Ciudad de La Plata y luego los dirigentes e hinchas iniciarán una caminata desde 25 y 32 hasta el estadio donde harán la vigilia de reapertura con show musicales que se extenderán hasta pasada la medianoche.