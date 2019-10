Se definió el circuito que tendrá la marcha de cierre del 34 Encuentro de Mujeres de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Comisión Organizadora del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que se desarrollará en La Plata del 12 al 14 próximos, ya definió el circuito que recorrerán las más de 200 mil mujeres, trans, travestis y no binaries previstas que asistirán al acontecimiento. La marcha partirá el domingo en las inmediaciones del lugar donde fue vista por última vez una víctima de trata y femicidio hace 2 años, y concluirá en el Estadio Único, donde se celebrará una peña. La tradicional marcha de cierre no pasará por la Catedral de La Plata para evitar incidentes, aunque a modo de prevención las autoridades bonaerenses colocaron vallas rodeando el Templo mayor. La comisión precisó que la marcha partirá el domingo a las 18.30 de las calles 1 y 60 de La Plata y, tras pasar frente a la estación de servicio donde fue vista por última vez Johana Ramallo, víctima de trata y femicidio, tomará la diagonal 79 hasta calle 7 y desde allí se marchará hasta la calle 32, para doblar por un bulevar y seguir hasta el playón del Estadio Único de La Plata, donde se celebrará la tradicional Peña del Encuentro. Se prevé que más de 200 mil mujeres y disidencias sexuales del país llegarán el sábado a la mañana para participar del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que en su apertura debatirá si amplía el nombre y se designa Plurinacional de Mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales y no binaries. Durante el 12 y el 13 de octubre próximos se podrá participar de más de un centenar de talleres y conversatorios y más de 90 actividades culturales y festivales; en tanto el 14 de octubre tendrá lugar el acto de cierre, ene l cual se elegirá la próxima sede del encuentro.