Se estrelló un avión de una compañía ucraniana en Irán y murieron sus 176 ocupantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un avión de una aerolínea ucraniana se estrelló cerca de Teherán, la capital de Irán, y murieron sus 176 ocupantes, en su mayoría iraníes y canadienses, informó hoy la Organización de Emergencias del país persa, mientras se investigan las causas del accidente.



En la aeronave de la empresa UIA, un Boeing 737 con destino a la ciudad de Kiev, se encontraban 9 tripulantes ucranianos y 167 pasajeros, 82 iraníes, 63 canadienses, 2 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos, de acuerdo con las últimas informaciones.



El Boeing 737 salió del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeini con una hora de retraso y, debido a problemas técnicos, se precipitó a tierra poco después del despegue.



El vicepresidente de la Media Luna Roja de la provincia de Teherán, Ebrahim Tayik Nurí, señaló que les fue comunicado el accidente a las 6.22 hora local (23.58 hora argentina) y que unos 60 equipos de rescate se desplazaron inmediatamente al lugar del suceso.



A la zona, ubicada entre las localidades de Shahed y Parand, al sur de Teherán, fueron enviados también dos helicópteros y diez ambulancias, explicó Tayik Nurí, según la agencia de noticias EFE.



El responsable de la Media Luna Roja indicó que extinguieron el incendio ocasionado y que están retirando los cuerpos.



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que 63 de sus compatriotas murieron en el accidente y dijo que "en nombre del Gobierno de Canadá, Sophie (la esposa de Trudeau) y yo ofrecemos nuestras más profundas condolencias a los que han perdido familiares, amigos y seres queridos en esta tragedia".



Aunque inicialmente las autoridades ucranianas dijeron que el accidente había sido fruto de la falla de uno de los motores de la aeronave, Kiev -luego- eliminó esa declaración y pidió cautela mientras se investigan las causas de la mayor catástrofe aérea en la historia reciente del país.



Las autoridades iraníes informaron que no proporcionarán las cajas negras a Estados Unidos, de donde es originario el fabricante Boeing, y que el suceso será investigado por Irán y Ucrania.



La Organización de la Aviación Civil de Irán anunció que no entregará las cajas negras.



"No le daremos las cajas negras al fabricante, a los estadounidenses, y todavía no está claro a qué país serán enviadas para su lectura", dijo el jefe de esta Organización, Alí Abedzadeh.