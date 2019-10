Se exportaron U$S 2.000 millones de carne bovina durante 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó hoy que "las exportaciones de carne bovina enfriada y congelada durante 2019 hasta septiembre, alcanzaron por primera vez los 2.000 millones de dólares".



En un comunicado, la cartera explicó que "el volumen acumulado es de 572.115 toneladas res con hueso para los primeros 9 meses de este año, resultado que también supera el registrado en 2018. En septiembre, se exportaron 80.613 toneladas equivalentes res con hueso, a un valor promedio de U$S 3.699 por tonelada, cifra levemente mayor en la comparación intermensual".



"En cuanto a la composición de las exportaciones, el 26% fueron cortes enfriados destinados preferentemente hacia la Unión Europea y Chile, mientras que de la carne congelada, principal producto de exportación, el 88% de los envíos se dirigieron a China con una mejora del precio promedio por tonelada del 8,6%", agrega el parte oficial.



Según las autoridades, para este año, el mercado de China presenta el desafío de la ampliación de la canasta de productos ya que se han sumado las ventas de cortes congelados con hueso y enfriados. Los primeros ya suman 5.300 toneladas a un valor promedio de U$S 3.200 la tonelada y los segundos, son 60 toneladas a U$S 12.000, como resultado de las negociaciones realizadas con el acompañamiento y compromiso del sector privado.



De acuerdo con el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Argentina ocuparía este año el 5° lugar en el ranking de exportadores, liderado por Brasil, con una participación del 6% a nivel internacional.