Se filtró un video donde Mónaco y Pampita le gritan a una de sus empleadas

En medio del escándalo por presuntos maltratos que denunció la niñea de sus hijos, Viviana Benítez, Pampita volvió a estar en escena, esta vez junto a Pico Mónaco, en un momento de tensión con una empleada tras presunto robo.

El video de las cámaras de seguridad de la casa de Pampita data es del 2017 y fue difundido por el abogado de una de sus ex cuidadoras de niños.

“Que aparezcan las pulseras ya, pero ya, no me hagan calentar carajo", dice Mónaco en el material que viralizó el periodista Lio Pecoraro. Su reacción violenta fue tras el pedido de Pampita: "Que me devuelvan todo".

"Dejame de hinchar las pelotas, que no se haga la pelot... tu sobrina porque la meto presa a ella también, no me importa. Quiero las pulseras, no me hagas calentar, va a traer todo porque es obvio que lo tiene ella", se lo escucha decir a Pico en una situación en la que la mujer reconoce el robo.

FUENTE: Diario 26