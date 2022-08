En su escritorio tiene desde una virgen María Auxiliadora de más de medio metro hasta botellas descartables con agua bendita. No faltan las fotos de dos compañeros que ya fallecieron, dos figuras de mariposas en papel pintadas con lápices de colores, los carteles que niños le regalaron y las letras de goma eva que forman la palabra Mechi en la pared y está rodeado de dos flores. Tampoco, el bombón para endulzar la mañana. Así es el lugar de trabajo de Mercedes del Carmen Díaz, una mujer que trabaja en la asesoría letrada de Desarrollo Humano y está por jubilarse en los próximos meses.

Mechi comenzó a trabajar en ese lugar hace 35 años, “desde que estaba el edificio viejo”, dijo a DIARIO HUARPE. Al estar en esa área, se enfrenta diariamente con las necesidades de los sanjuaninos, debido a que es quien recibe, junto a sus compañeras, los expedientes con diversos pedidos.

Publicidad

En su escritorio hay desde una virgen hasta recordatorios de sus compañeros fallecidos. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Todos los días, la trabajadora vive distintas experiencias con quienes llevan expedientes. Algunos lloran pidiendo la ayuda, otros, no tienen ni carga en la SUBE para volver a sus casas, es por eso, que ella siempre que puede les da una mano. Incluso, hace unos días fue un hombre pidiendo pañales para su hijo y se los compró ella. Los mismos aguardaban abajo del escritorio hasta que la mencionada persona volviera por la oficina.

“Muchos lloran, vienen con los hijos enfermos. Yo siempre trato de ayudar a la gente con lo que pueda”, sostuvo Mechi.

No obstante, trata de separarse de los problemas de quienes visitan su oficina y no llevárselos a su casa. Aunque, admitió que hay momentos en los que recuerda las historias de quienes fueron pidiendo ayuda y se queda pensando en cómo aportarles algo.

“Ya me tengo que ir, tengo que hacerlo, ya dejé mucho. Dejo una parte mía acá, pero ya me tengo que ir”, dijo la mujer.

Se va a ir triste porque ya no estará todas las mañanas junto a sus compañeras, que la consideran como una “madraza” a quien siempre le piden consejos. No obstante, ya sabe que va a seguir yendo a verlas y a conversar con ellas.

Publicidad

Sus compañeras ven a Mechi como una "madraza". Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Una vez que se jubile, se dedicará a descansar y a disfrutar a sus hijos y a sus nietos, “lo que le queda”, como ella lo definió. Es que en este 2022 perdió a las personas más importantes de su vida: su esposo y su madre. Fueron sus compañeras quienes la ayudaron a levantarse porque quedó muy depresiva debido a esos hechos.

“Perdí mi esposo hace seis meses en un accidente. Los dos estábamos tan felices porque me iba a jubilar e íbamos a estar juntitos más tiempo y lo perdí. Dios sabe por qué se lo llevó tan joven. Me voy con dolor porque venir acá me ayudó a salir”, cerró la trabajadora de Desarrollo Humano.