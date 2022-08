Una querida trabajadora del Centro Cívico está a próxima a jubilarse. Aún no termina de asimilar la idea y todavía no sabe qué va a hacer con su tiempo libre. En diálogo con DIARIO HUARPE, contó los pros y los contras de trabajar en atención al público.

Se trata de Alicia Varas, una mujer que lleva 22 años trabajando en la mesa de entradas de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ella es la encargada de recibir cada uno de los expedientes que ahí se inician, como así también de orientar a los sanjuaninos que llegan hasta el lugar y no saben cuáles son los procedimientos que deben llevar adelante.

La mujer aseguró que en su empleo “se viven cosas lindas, pero también feas, no es todo maravillas”.

Lo que más le gusta de estar ahí es cuando la gente la halaga por la atención que les brinda, pero también hay agresiones. “Una vez me dijeron que era la cabecita negra de la repartición pública y fue muy feo”, contó.

Además, contó una de las situaciones comunes que suele vivir, la de personas mayores que llaman y piden que les solucionen problemas a través del teléfono, lo cual, en la mayoría de las ocasiones, no se puede hacer. “Siempre tiene que haber un expediente porque no es fácil solucionarlo por teléfono porque les puedo dar la información, pero no queda nada registrado sobre lo que esa persona necesita”, explicó.

También, otro caso frecuente es el de adultos mayores que a veces se sienten solos y llaman para conversar al menos un ratito con alguien. “Buscan tener una compañía por teléfono, pero uno está atendiendo al público y no le puede dedicar tanto tiempo”, dijo.

Con respecto a su futuro, una vez que le salga la jubilación, no lo tiene muy bien definido. Aunque cree que buscará otro trabajo porque no se siente capaz de quedarse todos los días en su casa, como así también, hará más actividad física. “Buscaré algo para entretenerme porque el trabajo ya se te hace un hábito”, comentó.

