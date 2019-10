Se levantó el telón y sucedió magia, así se estrenó "La Flauta Mágica"

Ayer se vivió el evento cultural más grande de la década, el estreno mundial de “La Flauta mágica” la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart que por primera vez en la historia de la humanidad se cantó en español de manera oficial.

Si la magia existe, se debe parecer muchísimo a lo que se vivió en la noche de ayer. Escenas en movimiento, monstruos, metamorfosis y aviones en pleno vuelo son algunas de las cosas que sucedieron arriba del escenario.

Con un teatro colmado donde no cabía nadie, el teatro del Bicentenario le ha gritado el mundo lo que es capaz de hacer y si se esperaba ser un referente en Latinoamérica, va por el camino correcto para ser referente del mundo directamente.

UN CLÁSICO QUE QUEDARÁ EN LA MEMORIA

Los clásicos son clásicos porque son espejos del hombre. La historia de aventura, amor, intriga y magia que es “La flauta mágica” interpela y conmueve. Hace que el asombro vuelva a reinar cuando todo parece haberse visto ya. Sin meterse en la trama, para quien decida verla y pueda vivir la experiencia completa, se puede afirmar, con seguridad, que “El Pajarero” quedará en la memoria del público. El derroche de carisma que hay en esa interpretación y en diseño que se eligió para esta adaptación, se merece un artículo.

MADE IN SAN JUAN

Lo destacable es que “La flauta mágica” fue hecha íntegramente por el staff del teatro del Bicentenario, es decir que los majestuosos telones que tenían vida propia fueron pintados por manos locales. Cada uno de los trajes que están sacados directamente de un sueño fueron medidos, cortados y cocidos por artistas de este suelo. Sin olvidar a los artistas, actores y bailarines, que despliegan talento a montones.

La parte encargada de lo técnico es la culpable del artífice mágico, el mapping y el juego de luces son la columna vertebral de esta propuesta. Realmente no hay otra adaptación igual a esta en el mundo. Cuesta dimensionar, pero cuando se unen todos los elementos y se reflexiona en lo que se acaba de ver no sucede otra cosa que llenarse de orgullo y es imposible no ponerse a soñar hasta dónde llegará el teatro Bicentenario.