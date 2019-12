Se negó a declarar el concubino de la mujer descuartizada y calcinada en Florencio Varela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El concubino de la mujer dominicana encontrada descuartizada y calcinada el domingo pasado en un basural en el partido de Florencio Varela se negó a declarar ante el fiscal de la causa y seguirá detenido por femicidio, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Antonio De la Cruz (54), quien fue indagado esta tarde por el "homicidio calificado" de Francisca Aquino (44), con quien residía en dicho partido del sur del Gran Buenos.



Fuentes judiciales informaron a Télam que el acusado, asistido por un defensor oficial, se negó a declarar ante el fiscal de Florencio Varela Darío Provisionato, tras lo cual, quedó a disposición del juez de Garantías Diego Agüero, quien ahora cuenta con 30 días para resolver su situación procesal.



De acuerdo a la pesquisa, De la Cruz, también de nacionalidad dominicana, denunció la desaparición de la mujer el 5 de diciembre pasado en la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad luego de que la víctima no regresó a su domicilio en varios días.



Según las fuentes, el hombre dijo que fue a buscarla al local de comidas en el que ella trabajaba en el barrio porteño de Constitución donde le avisaron que Aquino no estaba yendo a trabajar, por lo que radicó la denuncia en la seccional más cercana en la que se iniciaron actuaciones por "averiguación de paradero".



Sin embargo, a los pesquisas les resultó raro el relato del concubino, por lo que el fiscal Provisionato solicitó un allanamiento a su vivienda, ubicada a unas 10 cuadras del basural en el que se habían hallado los restos de Aquino.



A su vez, una amiga de la víctima declaró que el hombre maltrataba a su concubina, detallaron los voceros.



Los mismos informantes indicaron que en el inmueble allanado se secuestró un pantalón y un colchón manchado con sangre y una cuerda de iguales características a la que estaba atada una pierna encontrada calcinada.



En tanto, los investigadores aun no localizaron el resto del cuerpo de la víctima, como la cabeza, una pierna y la pelvis, y no descartan que hayan sido dañados por los animales que suelen frecuentar el basural.



El cadáver descuartizado fue encontrado la noche del domingo último, en un descampado ubicado en el barrio Villa Argentina, de Florencio Varela, luego de que un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un torso y una pierna junto a unas bolsas de residuos.



Personal de Policía Científica fue convocado al lugar para realizar los peritajes correspondientes y comprobó que los restos humanos estaban quemados y en avanzado estado de putrefacción.



Según las fuentes, el torso estaba sin el cráneo y tenía ambos brazos (pero una sola mano), mientras que solamente había una pierna.



Ante esta situación, los pesquisas comenzaron a rastrear las denuncias por "averiguación de paradero" de personas con domicilio en Florencio Varela y así llegaron hasta Aquino, cuyos restos fueron identificados por su amiga, su empleadora y su concubino que reconocieron los anillos que tenía colocados en la mano.