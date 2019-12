Se negó a declarar el ex policía que asesinó a su ex novia en Pehuajó y seguirá detenido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex policía detenido por el femicidio de su novia, a la que ayer mató de una puñalada frente a tres amigas cuando regresaba de festejar su cumpleaños en la ciudad bonaerense de Pehuajó, se negó a declarar y seguirá detenido en una dependencia del partido de La Matanza, informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de Brian David Dirassar (21), quien está acusado de "homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad y por mediar violencia de género", delito que en caso de ser condenado prevé una pena de prisión perpetua.



El detenido fue trasladado a una dependencia de La Matanza por su condición de ex policía, pero puede ser llevado a Pehuajó ante una posible requisitoria judicial.



Dirassar pertenecía al grupo GAD de la Jefatura Departamental de Trenque Lauquen, aunque había pedido la baja, por lo que estaba en proceso de ser desafectado y ya había entregado su arma reglamentaria y su placa de identificación de la fuerza.



Lo que pudo reconstruir hasta el momento el fiscal de Pehuajó a cargo de la causa, Luis Caldentey, fue que Dirassar atacó a su ex pareja, Bárbara Zavala, hija de un suboficial mayor de la Delegación Pehuajó de Explosivos de la policía bonaerense, porque "no aceptaba el final de la relación", que la joven había terminado hace dos semanas porque él "se comportaba de manera violenta".



El episodio ocurrió cerca de las 1.30 de ayer en la esquina de Rivarola e Irigoyen de Pehuajó, cuando Zavala y tres amigas regresaban a sus casas desde una cervecería a la que habían ido a festejar su cumpleaños.



Cuando llegaron a la esquina, las jóvenes se toparon de frente con Dirassar, que estaba armado con un cuchillo de asador y comenzó a atacar a Zavala.



El ataque fue registrado por una cámara de seguridad instalada en esa esquina céntrica de Pehuajó, por lo que se ve cómo el policía lesiona reiteradamente en los antebrazos, manos y dedos a la chica cuando intentaba defenderse, hasta que le aplica una puñalada en el pecho a raíz de la cual cayó malherida.



Las amigas de Zavala llamaron a dos policías que estaban a pocos metros en un maxikiosco, pero cuando llegaron a los pocos segundos, Dirassar había tirado el cuchillo, fue reducido y no atinó a huir, añadieron los informantes.



La joven herida fue trasladada al hospital de la zona, aunque murió antes de ser asistida, ya que había perdido mucha sangre, añadieron los voceros.



"Él evidentemente la seguía por la calle. En las imágenes de la cámara se ve cuando se aparece de golpe en una esquina, la agarra con mucha violencia, le hace algunos cortes y ella trata de cubrirse y defenderse hasta que la mata de una puñalada en el pecho", relató a Télam un investigador.



"Ahí mismo, en ese momento, queda detenido. Hay tres testigos, las amigas, que vieron todo y, además, en su poder se secuestró un cuchillo de esos que se usan para comer asado, con mango de madera, lleno de sangre", añadió el vocero.



De acuerdo a las averiguaciones realizadas tras el hecho, el policía tenía una restricción de acercamiento a su ex novia, quien lo había denunciado dos veces, la última el jueves.



En esa ocasión, Zavala fue acompañada por sus padres, quienes dejaron asentado que le aconsejaban que no saliera a la calle ya que temían que su ex pareja le hiciera algo, relataron las fuentes.



Pero la misma noche la chica decidió salir a festejar con sus amigas y cuando regresaba fue atacada a sólo siete cuadras de su domicilio.