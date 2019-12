Se negó a declarar el único detenido por el crimen del ginecólogo en Córdoba

2019-12

El único detenido por el crimen del ginecólogo Daniel Casermeiro, quien fue ejecutado de un tiro en la nuca y su cadáver fue hallado el 26 de diciembre pasado en el departamento cordobés de San Justo luego de permanecer una semana desaparecido, se negó a declarar hoy ante la Justicia, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Gerardo Luis Gette (57), quien fue indagado esta mañana por el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, acusado del delito de "homicidio agravado", pero se negó a declarar por recomendación de sus abogados defensores, Fernando Martini y José Valverde.



Tras la indagatoria, el acusado volvió a ser trasladado a la Unidad Penitenciaria 7 de la ciudad de San Francisco, en el departamento San Justo.



Uno de sus abogados afirmó a la prensa local que el detenido está “injustamente acusado” por lo tanto adelantaron que solicitarán su excarcelación.



El acusado es el único detenido como sospechoso del crimen de Casermeiro (61), a quien conocía e incluso lo mencionó como "amigo" en una publicación que realizó en su cuenta de Facebook cuando el médico aún estaba desaparecido.



El ginecólogo domiciliado en San Francisco fue hallado asesinado el pasado jueves 26 de diciembre tras una semana de búsqueda.



De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, la víctima murió al recibir un disparo en la nuca probablemente el mismo día de su desaparición, el 19 de este mes.



"La muerte fue por un disparo por arma de fuego, una muerte a traición porque es una bala que entra por la nuca, es un hecho grave", dijo el viernes fiscal a cargo de la causa en una conferencia de prensa.



Si bien no quiso dar detalles al respecto para no vulnerar el derecho de defensa del sospechoso, el fiscal consideró que el ataque fue “una cuestión de cobardía" porque al ser "muerto por la espalda (el médico) no pudo defenderse”.



Sobre el móvil del crimen, el representante del Ministerio Público Fiscal dijo que no descarta ninguna hipótesis: “No descarto nada, puede haber sido un móvil económico, como muchos otros".



El cuerpo del ginecólogo fue encontrado en un sector de pastizales al costado de la ruta provincial A10, en cercanías del límite con la provincia de Santa Fe y en la misma a zona rural donde el domingo 22 fue hallado su auto BMW cupé blanco.



Según declararon sus allegados tras la desaparición, el médico tenía previsto realizar esa misma jornada una operación inmobiliaria, para la cual había retirado de una caja de seguridad de un banco lingotes de oro, joyas, 800.000 pesos y algunos dólares, lo que fue encontrado intacto en su auto.



Desde el entorno de Casermeiro aseguraron desde el inicio que el médico no tenía motivos aparentes para desaparecer y que en los últimos días no se había mostrado preocupado más allá de lo habitual.