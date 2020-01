Se profundizan las diferencias en la UCR por la presencia de Evo Morales en la Argentina

Hace 1 hora

La UCR profundizó hoy sus diferencias internas por la presencia de Evo Morales en Argentina, a partir de las discrepancias entre la postura del bloque de diputados nacionales, que rechaza al ex presidente de Bolivia, y los radicales disidentes, que defienden la condición de refugiado del ex mandatario.



Un grupo de diputados de la UCR presentó hoy un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo deniegue el trámite de solicitud de refugio a Morales y le revoque el estatus de asilado debido a sus "recientes declaraciones periodísticas".



Los legisladores consideran que Morales "promueve la organización de 'milicias armadas como las de Venezuela' en su país", lo que "constituye una franca violación a los principios constitucionales y democráticos vigentes en Argentina".



Entre los impulsores del proyecto está el presidente del partido, Alfredo Cornejo, acompañado por los diputados Gustavo Menna, Luis Petri, Mario Arce, Federico Zamarbide y Estela Regido.



"Junto a cuatro ex miembros de su gobierno, Morales se encuentra en asilo en nuestro país desde el 12 de diciembre de 2019, mientras se tramita la solicitud de refugiado. El citado marco normativo establece que los asilados pasarán a tener el estatus definitivo de refugiados una vez que el trámite que se realice ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) haya concluido", indicaron los legisladores.



En ese sentido, Petri consideró "incomprensible que el Gobierno sostenga la condición de refugiado a Morales cuando demostró no tener ningún interés en cumplir con las obligaciones que le impuso el país al momento de su ingreso".



Al referirse a la presentación del proyecto, Cornejo aseguró que los latinoamericanos pagaron "caro la violencia política", por lo que no cree que las manifestaciones de Morales "ayuden en lo más mínimo a la paz interna en Bolivia", sino que configuran una "provocación innecesaria".



Pero desde el radicalismo bonaerense, el dirigente Federico Storani advirtió que "el repudio a Evo fue una decisión unilateral de Cornejo" y calificó de "desmesura utilizar a la UCR para pedir quitar la categoría de refugiado" al ex presidente de Bolivia.



En la misma línea, el ex diputado Ricardo Alfonsín le pidió al partido que haga una "autocrítica" sobre su posición respecto a Morales y recupere su "sentido histórico".



"Creen que deben mostrarse como el más duro opositor, y eso me preocupa porque estaríamos defendiendo posiciones que no creemos que sean las mejores", advirtió Alfonsín, en declaraciones a Radio Con Vos.



Con todo, el dirigente enrolado en el radicalismo disidente aclaró: "Si bien no coincido con las declaraciones (de Morales), no creo que sean motivo para quitarle el asilo".



Ayer, y en la misma línea que la cúpula de la UCR, la bancada de diputados de la Coalición Cívica (CC) le había pedido al gobierno de Alberto Fernández que hiciera cesar la condición de refugiado de Morales, por entender que incurrió en actitudes "fraudulentas" e "intencionalidades terroristas".



En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Morales sostuvo que el actual gobierno de Bolivia es producto de un golpe de Estado y que los bolivianos tenían el derecho a organizarse para defenderse de las fuerzas de seguridad "con hondas, palos y otros elementos".



Morales dejó Bolivia a mediados de noviembre luego de sufrir un golpe de Estado y después de que OEA denunciara irregularidades en las elecciones presidenciales de octubre, en unos comicios que según el gobierno del MAS le daban al mandatario un triunfo en primera vuelta.