Se suman 4 nuevos casos de coronavirus en Iglesia y ya suman 138 en el departamento

En la jornada del sumaron cuatro nuevos casos de coronavirus en el departamento de Iglesia, según informaron en el parte diario del Hospital Tomás Perón.

No obstante, sólo quedan 35 personas con el virus ya que las otras 103 se recuperaron. Además, no hay ninguno está hospitalizado porque no tuvieron complicaciones. Otro de los datos que informaron en el parte es que hasta el momento no hubo fallecidos en ese departamento debido al Covid-19.

El primer caso de coronavirus en Iglesia se registró el domingo 11 de octubre y lo informó el municipio a través de sus redes sociales. "Se ha registrado el primer caso positivo de Covid-19 en el departamento de Iglesia, más precisamente en la localidad de Rodeo, información que lamentamos profundamente", escribieron esa jornada en el comunicado.