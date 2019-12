Se suspendió la presentación de Beccacece en Racing

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presentación oficial de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador de Racing Club fue suspendida hoy por "una demora en los trámites administrativos", según informó oficialmente la institución.



A minutos del comienzo de la conferencia de prensa que se iba a realizar en el estadio Presidente Perón de Avellaneda a partir de las 13 -con más de cien personas en la sala- el club informó la suspensión por una cuestión burocrática.



La primera versión fue la demora en la rescisión del contrato de Eduardo Coudet, antecesor de Beccacece en el cargo, que, sin embargo, ya fue presentado en Internacional, de Brasil, el pasado 19 de diciembre.



Luego, unos veinte minutos después de la hora pactada, el club publicó la oficialización de la suspensión del evento de presentación del nuevo cuerpo técnico.



"Por la sucesión de feriados de las fiestas de fin de año se generó una demora en los trámites administrativos necesarios para la confección de contratos. Por ese motivo ha sido postergada la presentación de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador del plantel profesional", fue el texto que subió Racing a sus redes sociales.



A su vez, agregaron que la nueva fecha de presentación "será comunicada desde la institución".



La desprolijidad del asunto generó una gran cantidad de rumores a tres días del arranque de la pretemporada del plantel profesional, programada para el próximo jueves 2 de enero en el predio de la AFA en Ezeiza.



Incluso, las redes sociales de la "academia" le habían dado la bienvenida al ex entrenador de Independiente pasadas las diez de la mañana, apenas tres horas antes de la presentación.



"Bienvenido Sebastián", fue el mensaje que salió desde el club junto con un video con la presencia de Beccacece vestido con la ropa oficial del club en una de las canchas del anexo del "Cilindro".



"Quiero mandarle un saludo muy grande a todos los hinchas de Racing. Pronto nos estaremos viendo", fueron las palabras del entrenador rosarino en el video institucional.



Según pudo averiguar Télam, el flamante entrenador estuvo hasta las 11.30 en el estadio junto al presidente, Víctor Blanco.



De allí se desprende que la suspensión de la presentación fue por "detalles" en la confección del contrato pero que no impediría el comienzo del ciclo de Beccacece el próximo jueves.



De hecho, el DT que también pasó por Universidad de Chile aprobó la contratación del extremo Benjamín Garré, el que será primer refuerzo proveniente de Manchester City por cuatro años y una cláusula de 25 millones de euros, y coincidió con el secretario técnico, Diego Milito, en el interés por el delantero Ignacio Pussetto, ex Huracán y actualmente en Udinese, de Italia.



El DT también pidió la continuidad del defensor Alejandro Donatti, quien es pretendido por San Lorenzo, quien en caso de continuar pretende una mejora en sus ingresos.



En este caso, se maneja la posibilidad de un "trueque" con el delantero Héctor Fértoli, quien no sería considerado en el "ciclón".



El también ex DT de Defensa y Justicia y ayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino había protagonizado una situación similar en junio pasado antes de asumir en el "Rojo".



En aquel momento su presentación también fue postergada un día por "cuestiones administrativas".



El debut de Beccacece será el domingo 26 de enero a las 19.40 en el Cilindro de Avellaneda ante Atlético Tucumán por la 17ma fecha de la Superliga.



Luego, visitará al actual puntero, Argentinos Juniors, en La Paternal el jueves 30 de enero, y el domingo 2 de febrero recibirá a su ex equipo, Independiente, en el clásico de Avellaneda.



El nuevo entrenador también tendrá el desafío de la Supercopa Argentina ante River Plate, que por ahora no tiene fecha ni sede confirmada pero que por primera vez podría disputarse fuera del país por cuestiones económicas. Una opción es Miami, con posible fecha para abril o mayo.