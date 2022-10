¿Se va? Fernando Gago rompió el silencio tras la polémica semana de Racing

Teniendo en cuenta que Racing estuvo a minutos de ser campeón y no pudo, Fernando Gago dio su parecer. El entrenador de la "Academia" hizo foco en la derrota con River Plate en la última fecha de la Liga Profesional, como así también en el penal que le atajó Franco Armani a Galván a dos minutos del cierre del compromiso. Ante los rumores y las críticas, no se guardó nada y quedó en boca de todos.

"No puedo obligar a patear a un jugador. A ver... Vamos a aclarar las cosas. Estaba pautado que los chicos tengan tres días libres ganen o pierdan. No habían tenido descanso durante todo el año. Ganemos el partido o si perdimos, no iba a dar conferencia. Estaba pautado, tenía la decisión tomada. Con respecto al partido, hay circunstancias de juego que la determinación la toma el jugador...", partió diciendo Fernando Gago en conferencia de prensa.

Además, indicó: "El que decide patear un penal es el jugador de fútbol. Se pueden practicar 25 penales todo el día, pero dentro del campo, en las circunstancias de juego, en el tiempo que sea, el que decide es el jugador, no puedo obligar a patear al jugador. ¿Saben a quién le dije que patee? A Vecchio con Defensa y Justicia. Lo erró. La toma de decisión de patear un penal o un tiro libre o una toma de decisión de un partido la define un jugador".

Contundencia de Fernando Gago

"Jony tuvo la personalidad y la confianza de patear el penal. Y lo erró, está claro que lo erró. Es un momento difícil, es un momento que nos duele. Está claro que nos duele porque tuvimos la chance de lograr el objetivo que pretendíamos, pero no deja de ser esto un deporte y ahora tenemos un partido contra Tigre y lo tenemos que afrontar como lo que es, una nueva final. Yo designo dos o tres jugadores, pero el que decide es el jugador", añadió Fernando.

En relación a su futuro, Fernando Gago acotó: "No sé de dónde salió, quién lo dijo (el rumor de su salida). Es lógico, fue un momento difícil, pero hay que seguir. Tenemos un partido el miércoles que viene y una posibilidad de jugar una final más. Hay que intentarlo, vamos a trabajar para eso. Tenemos un partido el miércoles con Tigre que es nuestro objetivo. A mi no me va a cambiar en nada. Para mí es importantísimo. Cada competición que juega una institución, es importantísimo ganar".