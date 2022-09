¿Se va libre? La figura de River que hace temblar a Marcelo Gallardo

A pesar de la victoria de River Plate sobre Barracas Central de este fin de semana, hay cosas que generan dudas. El 2-0 conseguido en el estadio Monumental volvió a dejar a los dirigidos por Marcelo Gallardo entre los que quieren pelear la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, una de sus estrellas podría irse libre y acabar con todas las sonrisas. Esa gran figura viene teniendo partidos muy interesantes, lo que agravaría más la situación.

Como algo que podría enfurecer aún más a Marcelo Gallardo, la del encuentro del pasado fin de semana fue Nicolás de la Cruz. El uruguayo terminó el encuentro contra Barracas Central con un impresionante despliegue físico en ambos lados de la cancha. Como si eso fuera poco, fue el encargado de abrir el tanteador, después de una jugada colectiva con Lucas Beltrán. Sin embargo, su futuro es duda y por eso su nombre suena con fuerza.

Cuando finalizó el partido de River Plate, el "charrúa" indicó a TNT Sports: “Se hablaron muchísimas cosas, si bien siempre estuvimos en permanente contacto con los dos clubes, yo siempre intente enfocarme en el día a día, de seguir trabajando y mejorando. A fin de año tengo un objetivo en lo personal que para mí es muy importante, pero siempre intenté estar enfocado y con las mismas ganas de seguir aprendiendo".

"Si se daba la oportunidad, se daba. De acá no me iba a ir nunca libre, tengo una gran admiración por el club. Soy muy agradecido con River y Liverpool. El mercado ya pasó y yo sigo acá trabajando con el club que tanto me brinda. Voy a renovar, eso siempre estuvo arriba de la mesa. No fue un tema de debate. Están ultimando detalles y en las próximas semanas seguro se va a estar dando”, añadió luego, dejando de lado todas las dudas.

El paso de Nicolás de la Cruz por River

No está demás resaltar que, desde su llegada a River a mediados de 2017, gracias a 3 millones de dólares, Nicolás de la Cruz pudo conseguir 8 títulos con la camiseta del elenco de Núñez. Eos fueron dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, una Liga Profesional, un Trofeo de Campeones, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Sin lugar a dudas, una pieza fundamental en el equipo de Marcelo Gallardo.