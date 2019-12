Se verán películas en sus formatos originales en la Casa Nacional del Bicentenario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Películas proyectadas en sus formados originales, fílmico y video, se verán en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, barrio de Recoleta, de viernes a domingos desde las 20, a partir del 7 de diciembre.



Habrá cortos y mediometrajes de Ernesto Baca, Paulo Pécora, Ignacio Masllorens, Benjamín Ellenberger, Pablo Marín, Azucena Losana y Pablo Mazzolo, además de producciones japonesas, algunas con presencia de sus directores y música en vivo.



“Cine experimental” o “no narrativo” son rótulos que identifican una clase de producciones audiovisuales que no entran en los cánones convencionales de exhibición, a excepción de los festivales especializados.



La programación comienza el sábado con “Recorridos” (Ernesto Baca + Paulo Pécora), con filmes en Súper 8 y musicalizados por Matías Mielniczuck y el grupo Erika (Chile).



El domingo 8 las programación estará dedicada a videos de Ignacio Masllorens: “Panópticon”, “Las imágenes y las cosas”, “Trainspotter”, “Historia de una casa”, “Martin Blaszko II”, “Around the Bolivar”, en colaboración con Paola Michaels, “The Girl from Downtown” y “El artista popular”.



El viernes 13 será el turno de Japón, con producciones en video de Murakamihiroki, Shin Ikezoe, Shunsuke Minami, Ryo Ishikawa, Sayaka Ayami, Eri Saito y Jeff Zorrila.