Se viene el primer torneo del año de Hockey sobre Patines

Este domingo comenzará el primer torneo con características de preparación del Hockey sobre Patines, el Torneo Fiesta Nacional Del Sol con la participación de todos los equipos locales, más algunos otros.

1º Fase: 6 ZONAS, integradas por los clubes de la Federación Sanjuanina de Patín, las Selecciones sub 19 de Argentina y Chile, Estudiantil San Miguel de Chile e Impsa de Mendoza. La etapa clasificatoria y cuartos de final serán en pista neutral de los clubes participantes, semifinales y final se jugarán en el Estadio Aldo Cantoni. Las zonas se conformarán para los clubes sanjuaninos de acuerdo a la finalización de los play off Clausura 2019.

Sistema: Fase clasificatoria será todos contra todos, el primero de cada zona y uno o dos mejores segundos pasan a la segunda fase. En caso de empate en puntos se aplica el Art. 4 del reglamento internacional de World Skate sin el sistema de desempate preventivo. Después de definir los ocho equipos participantes de la segunda fase se conformará una grilla del 1º al 8º y jugarán 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. En semifinales se cruzará el ganador del Partido 1 vs ganador del partido 4 y el ganador del partido 2 vs el ganador del partido 3.

Los días de disputa serán 01, 02 y 03 de Marzo la etapa clasificatoria y 05, 06 y 07 cuartos, semifinales y final.

El torneo entregará trofeos para los tres primeros. Premios en efectivo: $50.000 para el campeón, $30.000 para el segundo y $20.000 para el tercero. Los premios en efectivo, al ser un aporte del Gobierno de San Juan para las instituciones locales, son solamente para los clubes sanjuaninos, no participan en este premio las selecciones ni clubes invitados que compiten, si no se encuentra en cuartos de final los tres clubes sanjuaninos premiados, este saldrá del mejor clasificado de la etapa clasificatoria (definidos según artículo 4 del reglamento de World Skate).