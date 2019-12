Sebastián Beccacece será presentado como nuevo entrenador de Racing

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Sebastián Beccacece será presentado mañana oficialmente como nuevo entrenador de Racing Club en el estadio Presidente Perón tras firmar el contrato de 18 meses que lo unirá con "La Academia".



La conferencia de prensa será a las 13 en la sala del "Cilindro" y el flamante director técnico estará acompañado por presidente del club, Víctor Blanco, y del secretario técnico, Diego Milito.



Luego de su breve paso por Independiente, el rosarino, de 39 años, iniciará mañana oficialmente su trabajo en Racing, donde trabajará por un año y medio.



El ex DT de Universidad de Chile y Defensa y Justicia encabezará el cuerpo técnico que completarán Nicolás Diez, ex jugador del club, y Guillermo Marino, como principales asistentes, y Martín Bressán y Federico Tridico serán los preparadores físicos. Como entrenador de arqueros continuará Fernando Gayoso.



El primer encuentro con el plantel será el jueves 2 de enero en el predio de la AFA en Ezeiza donde se dará inicio a la pretemporada.



Beccacece ya sabe que en los primeros días de trabajo ya contará con el primer refuerzo: el delantero Benjamín Garré, proveniente de Manchester City, de Inglaterra.



El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, a quien el DT conoce de su paso por los seleccionados juveniles, ya se realizó la revisión médica y solo resta la firma del contrato para ser oficializado como refuerzo.



El entrenador no contará con el delantero Jonathan Cristaldo, quien seguiría su carrera en Brasil, y espera por la permanencia del defensor Alejandro Donatti y el mediocampista Nery Domínguez.



El "Flaco" es pretendido por San Lorenzo y Domínguez tiene ofertas del exterior.



Para la primera parte de la pretemporada, el cuerpo técnico citó a 16 juveniles que oficiarán de "sparrings" del plantel principal. Una metodología que ya utilizó en Defensa y Justicia y en Independiente.



El debut oficial de Beccacece será en Avellaneda el domingo 26 de enero a las 19.40 cuando Racing recibirá a Atlético Tucumán por la 17ma fecha de la Superliga.