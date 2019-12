Secco asumió su quinto mandato en Ensenada y prometió "dejar todo" para continuar con el crecimiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El intendente de Ensenada, Mario Secco (Frente de Todos), apostó hoy a "seguir creciendo" tras asumir anoche su quinto y último mandato al frente de esa comuna bonaerense, al tiempo que manifestó su compromiso de "dejar todo para cumplir 20 años de crecimiento consecutivo".



"Ya llevamos 16 años de crecimiento y en estos próximos cuatro, seguiremos con el crecimiento de la ciudad", dijo Secco en declaraciones formuladas hoy a Télam.



Agregó que "es la primera vez en la historia que la ciudad de Ensenada crece de manera consecutiva" y recordó que es su quinto mandato y que ganaron por el 70 por ciento de los votos.



"Es muy fuerte que elección tras elección me vote más gente", reconoció.



Ayer, el jefe comunal juró ante vecinos de distintos barrios de Ensenada, en la Plaza Belgrano, "por los Santos Evangelios, por la Constitución, por el pueblo ensenadense y en memoria de Néstor Kirchner".



Secco obtuvo, de acuerdo al escrutinio definitivo realizado por la Justicia Electoral, el 70,85% de los votos en las elecciones de octubre.



El intendente atribuyó ese gran caudal de sufragios a que es "un apasionado para gobernar", que trabaja aún los sábados y domingos, que no se toma vacaciones y que la gente lo ve "todos los días en la calle".



"Hicimos mucha obra y servicios públicos, la ciudad está mejor que nunca: batimos récords en educación, salud y obras", apuntó.



Destacó que pese a que la ex gobernadora María Eugenia Vidal "abandonó" al distrito por no pertenecer él a su mismo espacio político, hicieron "70 escuelas a nuevo", compraron "40 patrulleros", hicieron "destacamentos policiales" e inauguramos "centros de salud en cada barrio".



"Tenemos un muy buen ritmo de gestión y todo en un contexto duro por la crisis", dijo.



Sostuvo que el macrismo le "limitó recursos", le bajó la coparticipación por cuatro años "por no querer" disciplinarse y para condicionarlo, aunque, dijo, "no pudo".



A modo de ejemplo, mencionó que en concepto de tasas municipales, la provincia dejó de enviarle unos 350 millones de pesos.



"Creo que el nivel de votos que tuve también responde a que pude gobernar pese a que el neoliberalismo hizo todo lo posible para voltearme pero no pudo", finalizó.