La ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, anunció este lunes una serie de medidas que tienden a lograr el equilibrio fiscal con un ahorro de $600.000 millones, a la vez que prevé ampliar el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado nacional. "No vamos a gastar más de lo que tenemos", señaló durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.

La funcionaria nacional descartó una devaluación. También afirmó que se mantendrán las cuotas acordadas con el FMI, la creación de un sistema de cuenta única, el congelamiento del ingreso de personal al Estado, que se respetará el cronograma establecido de emisiones, ir a un terreno de tasas de interés positivas, segmentación de las tarifas, más la reglamentación del Tribunal de Defensa de la Competencia para controlar y arbitrar los aumentos de precios desmedidos.

Ante esto, DIARIO HUARPE consultó a los representantes de los sectores productivos de la provincia. Desde la Cámara de Expendedores de Combustible, Bernardo Turcumán afirmó que tras escuchar las medidas, el sector tiene mucha incertidumbre porque no hay medidas claras y esperan mayores concreciones. “No hay orientaciones precisas, estas declaraciones las vi como expresiones de deseo y poco concretas”, aseguró. Al mismo tiempo, dijo que seguramente hay que esperar unos días más para poder ver las medidas concretadas en funcionamiento.

“Todo lo que sea bajar el déficit me parece muy bueno, pero es muy genérico, poco preciso y nada implementado. Habrá que esperar más definiciones en todos los aspectos”, agregó Turcumán, quien reconoció que a pesar de sus sensaciones críticas, pudo observar que los primeros efectos en un tema sensible, como el dólar blue, hubo una conformidad porque no ha aparecido algún tipo de cepo. “Creo que hubo un poco de tranquilidad en el mercado del dólar”, destacó.

Dino Minnozzi de la Federación Económica comentó que no hubo mucha precisión en las medidas anunciadas por Batakis. “Estamos preocupados por lo que dijo de los avalúos fiscales porque al parecer van a revisar cómo son los impuestos de los inmuebles en todo el país. Me parece bien que se quiera reducir el déficit fiscal y no se quiera gastar más de lo que ingresa”, amplió.

Además, valorizó que se haya dicho que el Gobierno nacional va a cumplir los compromisos asumidos, pese a que la funcionaria nacional no dijo de dónde saldrán esos fondos. “Necesitamos certeza de que el sector político haga un esfuerzo para que no caiga el ajuste sobre el sector productivo”, añadió. Al ser consultado sobre si el anuncio de las medidas ayudará a estabilizar la economía y a frenar la inflación, Minozzi dijo que dependerá si se dan señales claras hacia dónde va el Gobierno con sus políticas. “Hay que incentivar la producción y el trabajo. Esa debe ser la tarea de cualquier Gobierno. Más que medidas, me parece que fueron un conjunto de intenciones de lo que desean hacer. Ojalá todo resulte adecuadamente para el sector productivo”, aseveró.

Ricardo Palacios, de la Unión Industrial, hizo una lectura más positiva de las medidas establecidas por la ministra de Economía. En ese sentido, indicó que fueron medidas correctas y necesarias. Asimismo, valoró como un buen gesto que en la conferencia de prensa haya estado presente el ministro de Producción de la Nación, Daniel Scioli. “La ministra hizo un comentario de que la producción del sector privado jugó un rol muy importante y eso lo tomamos como una buena señal, porque el cierre de las importaciones está provocando la demora de algunos productos”, declaró.

Sobre esto último, agregó que en el sector hay preocupación por la falta de ingreso de muchas maquinarias necesarias para producir algunos productos. En este aspecto, Palacios comentó que la presencia de Scioli fue una señal positiva para el sector, entre tantas otras que no han sido buenas en el último mes. “Creo que las medidas anunciadas han sido positivas porque son buenas señales a nivel internacional para que Argentina sea un país viable para las inversiones. Lo principal es que haya certidumbre y que sean medidas a largo plazo para que la inflación se pueda contener”, declaró.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, el presidente Leonardo Borgogno afirmó que aún es muy pronto para expedirse sobre los anuncios de la funcionaria nacional. “Las medidas no impactan inmediatamente y se ven a mediano y largo plazo. No podemos hacer muchas lecturas porque estamos igual que la semana pasada. Estamos expectantes, con los mismos problemas de los proveedores que no están entregando mercadería o que lo hacen de manera restringida. Tenemos los mismos convenientes de abastecimiento”, indicó.

Finalmente, el presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, opinó que ojalá se cumpla lo anunciado, aunque mostró su inconformismo con el cronograma de emisión monetaria. “En todos los países la emisión monetaria genera inflación y es algo que los Gobiernos no lo terminan de entender. Durante la pandemia, otros países han tenido cerca del 5% de inflación anual gracias a la emisión monetaria y nosotros estamos teniendo ese porcentaje de manera mensual. Hay que sacar gente del Estado y ubicar los planes en la parte privada, que sea algo pasajero”, sentenció.