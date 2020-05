Según Decsa, en abril un 64% de los cauceteros no pagó la boleta de luz

Ni bien inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia para la "abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago". Esta situación, sumada a la parálisis económica desencadenaron un aumento en la cantidad de personas que no pagaron la boleta de la luz. En el departamento Caucete, y sólo en abril, un 64% de los usuarios no cumplió con el pago mensual acorde a lo que informó la empresa distribuidora, Decsa.

Actualmente el departamento del Este sanjuanino cuenta con 11.200 usuarios y, desde marzo último, el nivel de morosos aumenta mes a mes.

Federico Torres, encargado de la empresa distribuidora de energía en el departamento, contó que “tenemos un alto grado de morosidad y esto sin dudas es preocupante. Del periodo 2, que es febrero y donde no estábamos en cuarentena, el nivel de deudores alcanzó al 11%. Esto nos significó un no cobro de $8.300.000”.

En este sentido añadió que el nivel de no pago, en marzo, llegó al 27% con un ingreso no registrado que fue de $14.800.000 y en abril, el mes más alto desde que inició la pandemia del coronavirus, la morosidad llegó al 64%. Esto, desde el punto de vista económico, significó una pérdida de $23.600.000. De todas formas hay que aclarar que, más tarde o más temprano, la empresa distribuidora cobrará esta deuda.

Torres explicó también que el decreto del presidente Alberto Fernández no incluye a todos los usuarios y que sólo estipula el no corte para aquellos deudores de hasta tres boletas.

Sobre este punto dijo que “en Caucete hay 560 usuarios que deben entre 4 y 6 facturas, por un monto total que supera los $7 millones y 530 más que están adeudando más de 6 facturas. El monto de deuda en este grupo es cercano a los $8 millones”.

Para cerrar el titular de DECSA contó que están realizando 20 cortes de servicio por día, pero “el dato curioso se da en que toda esta gente sufre el corte en la mañana y al mediodía ya está pagando. Creemos que muchos han malinterpretado el decreto presidencial”.

DIARIO HUARPE intentó conocer los datos de morosos en los demás departamento de San Juan, pero desde Energía San Juan aclararon que, por ahora, es difícil tener números certeros y pidieron esperar un mes más.

Vale recordar que el decreto de no corte contempla a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de Pensiones no Contributivas, jubilados, pensionados, monotributistas, electrodependientes y trabajadores en relación de dependencia siempre que no perciban ingresos por más del doble del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy de 16.875 pesos.

También se beneficia a las micro y pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) afectadas en la emergencia; instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia; y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Sanción del EPRE

Durante la última semana el EPRE oficializó una multa sobre la empresa distribuidora de Caucete por un monto cercano a los $6 millones. Con relación a esto, Torres, confirmó que fue por denuncias de mal servicio durante el segundo semestre del 2018 y aclaró que un alto porcentaje de morosos y multas millonarias es difícil invertir en mejorar el servicio que brindan.