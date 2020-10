Según Ortiz Andino, el EPRE no puede financiar el proyeto de la sede con fondos para obras eléctricas

“Si son fondos de afectación específica, no los debería poder usar en otra cosa”. Con esa declaración, el ministro de Obras y Servicio Públicos, Julio Ortiz Andino, se mostró en sintonía con el diputado nacional Walberto Allende en la polémica que se armó por el uso de los fondos reservados por ley para obras eléctricas por parte del EPRE.

El titular del organismo, Jorge Rivera Prudencio, llamó a un concurso externo para elaborar el anteproyecto de una nueva sede con oficinas y 80 cocheras y lo quiere pagar con el dinero que se recauda para la línea de 500 kV y el fondo PIEDE, pero el legislador duda de que esos fondos puedan tener un destino distinto al mejoramiento de la infraestructura eléctrica e hizo una presentación en el Tribunal de Cuentas para que aclare la situación.

Ortiz Andino intentó no quedar en medio de la munición gruesa con la que se vienen tirando Allende y Rivera Prudencio, aunque con sus dichos lo hizo indirectamente. “No me voy a meter…” dijo primero, a lo que después agregó en referencia a los fondos de la línea de interconexión entre San Juan y Mendoza y el PÏEDE que el EPRE “no los debería usar” en otra cosa que no sean obras eléctricas, al tiempo que supuso que en realidad utilizará algún ahorro que no tenga afectación específica.

La polémica tiene su raíz en las oficinas, cocheras para autoridades y empleados y depósito que el titular del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) quiere construir en un lote que adquirió la institución sobre Ruta 40. Para elaborar el anteproyecto, el Directorio del organismo llamó a un concurso de arquitectos y el ganador cobrará 315 mil pesos. La resolución de la entidad coloca como fuente de financiamiento el Fondo PIEDE y/o el fideicomiso para la Interconexión en 500 kV, es decir que el premio saldrá de esos recursos.

El problema es que el dinero que se recauda a través de la boleta de la luz para el Fondo PIEDE y la línea de 500 kV tiene, efectivamente, afectación específica por ley. Ambos se crearon con una sola finalidad. El primero supuestamente se puede utilizar nada más que en obras del sistema eléctrico sanjuanino y el segundo es sólo para financiar el tendido que une San Juan con Mendoza y el día que se cubran esas necesidades, se deben derogar.

En virtud de la resolución dictada por el propio EPRE y la fuente de financiamiento del concurso, Allende hizo una presentación en el Tribunal de Cuentas. Ese organismo se encarga de controlar la legalidad del gasto público y por escrito, el legislador le pidió que diga si está bien que lo que pretende la cúpula del ente que dirige Rivera Prudencio.

El ministro del equipo de Sergio Uñac no ocultó su posición y fue más allá. Dando por descontado que el EPRE no echará mano al dinero en cuestión, sostuvo que “tiene algunos otros fondos que provienen del sistema de multas (a las distribuidoras Energía San Juan y Decsa) que quizás los puedan utilizar… si ellos hacen ahorros podrían estar destinándolos”.

El otro cuestionamiento del diputado nacional es la oportunidad elegida por el EPRE para llevar a cabo el gasto. Sostiene que en épocas de pandemia y con mucha gente necesitada, el organismo debería procurar hacer más obras para solucionar los problemas de suministro y no ponerse a hacer una moderna sede.

Ortiz Andino volvió sutilmente a ponerse del lado del legislador. “Lo que plantea el diputado es que el momento no es el más conveniente para hacer esa inversión, a lo mejor pueden esperar un poquito a que salgamos de este problema” (por la pandemia).

El cruce va tomando cada vez más temperatura. El Directorio del EPRE le mandó hace poco una carta notarial a Allende para que se abstenga de hablar del organismo y Rivera Prudencio lo acusó en declaraciones a DIARIO HUARPE de buscar “lío para tener algún grado de consenso con sectores de la población que hoy no la están pasando bien y así medir razonablemente para ser tenido en cuenta el año próximo como candidato”. El legislador peronista le contestó diciendo que “le molesta ser controlado” y que su ataque “es un mensaje por elevación para el resto de los usuarios e instituciones que vienen realizando diversos reclamos”.