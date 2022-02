Seguros de hogar: la mejor forma de cuidar tus electrodomésticos

Estos seguros son los que está adquiriendo la gente en mayor medida, y más aún en verano, que es cuando la gente decide tomarse un descanso para ir a vacacionar a otro lado y salirse de la rutina por completo. Es muy importante tener asegurado el hogar ante cualquier inconveniente que se presente, ya sea un cortocircuito, la rotura de algún caño de agua o, en el peor de los casos, que malvivientes decidan asaltar tu domicilio.

Justamente por todos estos infortunios inesperados decidimos crear este artículo, para que no dudes más y contrates una póliza para tu casa, que te brindará una tranquilidad muy grande al saber que todos tus electrodomésticos estarán cubiertos ante las cosas malas que puedan suceder.

¿El seguro de hogar cubre los electrodomésticos?

Generalmente, los seguros de hogar más básicos se responsabilizan de las averías, cuando son provocadas por cortes eléctricos, subidas de tensión o tormentas, todos factores que abundan en nuestro país. Por eso es importante que contrates coberturas específicas, con el fin de estar tranquilo en caso de que los aparatos se dañen por otros motivos.

Siempre ten en cuenta que las pólizas básicas cubren: la heladera, el lavarropas, el lavavajillas y la televisión. Si decides adquirir el mejor seguro de hogar, la empresa también resguardará: la cocina, el extractor, el horno, tu microondas, la secadora, y el congelador. Los aparatos de línea blanca suelen ser los más asegurados por estas empresas.

Los electrodomésticos en el seguro de hogar

Es muy importante que comprendas la diferencia entre el contenido y el continente dentro del seguro, ya que los electrodomésticos son considerados parte del contenido y la estructura del hogar se denomina continente. El contenido de una vivienda está compuesto por todos los bienes que habiten allí, desde los muebles hasta los electrodomésticos. Todos estos artículos pueden estar protegidos por la póliza, aunque a veces es necesario que hayan sido declarados expresamente en las Condiciones Particulares. Cuando haces esto, los electrodomésticos se unen a equipos informáticos, joyas, objetos de valor y muebles, entre otros.

¿Qué cubre la reparación de electrodomésticos?

La principal garantía que se busca en estos casos siempre es la reparación puesto que a veces son mucho más caros de lo que uno está dispuesto a afrontar, y a continuación te contaremos cuales son las coberturas más comunes.

Daños eléctricos: Con ‘daños eléctricos’ nos referimos a las averías causadas por subidas repentinas de tensión y cualquier otro inconveniente relacionado con la electricidad. Cuando esto sucede, el seguro te pagará la reparación del artefacto o el valor real si es que el precio del arreglo es superior al del propio electrodoméstico.

Asistencia en el domicilio: Para esto generalmente deberás hacerle una ampliación a la póliza básica, o contratar el mejor seguro de hogar que puedas. Esta asistencia consiste en el servicio de ayuda que envía a tu domicilio a un profesional para cuestiones relacionadas con los electrodomésticos, ya sea fontanería, electricidad, cerrajería, etc. Suele cubrir el desplazamiento del trabajador y un límite de horas de la mano de obra.

¿Cómo asegurar los electrodomésticos?

Cuando vayamos a contratar nuestro seguro de hogar, es muy importante conocer al detalle las garantías que contratamos para proteger nuestro domicilio. No debemos olvidarnos que los electrodomésticos son uno de los bienes más importantes del hogar, por lo que será primordial saber si nuestro seguro los cubre. En el caso de que te preocupe que algún electrodoméstico quede fuera de la cobertura, puedes solicitar una especial para mayor tranquilidad.

Cobertura fuera de casa

Si luego de todo lo mencionado seguís dudando sobre contratar o no esta póliza, tenemos otra noticia para vos: te darán cobertura cuando no estés en tu casa. Con esto estarás resguardado en caso de que sufras un robo en la calle, algo que lamentablemente es cada vez más común y no pareciera solucionarse en el futuro cercano.

Gracias a esto podrás circular libremente sin mayores preocupaciones, más allá del disgusto y la angustia que te dará la situación. Además, saldrás de casa sabiendo no solo que tu domicilio está a salvo, sino también que vos lo estás en todo momento.