Señal de distensión: España avala la apertura de delegación catalana en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno de coalición progresista de España encabezado por Pedro Sánchez avaló hoy la apertura de una delegación comercial de Cataluña en Buenos Aires -la única en Sudamérica-, en el marco de su estrategia de distensión para promover el diálogo con el gobierno secesionista de la norteña región.



A finales de noviembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había suspendido de forma cautelar la apertura de tres nuevas "embajadas" catalanas, entre ellas la de Argentina, después de que el gobierno español argumentó que su finalidad era "promover las tesis independentistas en el extranjero".



Sin embargo, "desde que el gobierno recurrió la apertura de las delegaciones se produjeron ciertas circunstancias", recordó hoy la vocera del Ejecutivo español, María Jesús Montero, en conferencia de prensa.



La ministra explicó que el gobierno catalán retiró y modificó el decreto de creación de las tres nuevas delegaciones en Argentina, México y Túnez para adaptarlo a la ley, lo que implica especificar que las competencias de estas representaciones son de carácter fundamentalmente comercial y, por lo tanto, no pueden ser "sustitutivas de las embajadas que el gobierno tiene en estos países".



"Eso significa que han atendido a nuestras consideraciones", subrayó Montero.



El gobierno español también aclaró que puede pedir judicialmente el cierre de las delegaciones catalanas si en algún momento considera que "su actividad vulnera la legalidad o es contraria los intereses de España".



En el mismo día, no obstante, el TSJC anuló otro decreto del gobierno catalán de junio de 2018 por el que se pretendían reabrir delegaciones en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, que habían sido cerradas tras la intervención de la región luego de la frustrada declaración de independencia de octubre de 2017.



A pesar de la repercusión de la decisión, el decreto derogado era obsoleto, ya que en septiembre de 2019 se aprobaron otros seis decretos que no fueron recurridos ante la Justicia por parte del gobierno de España.



No obstante, el opositor Partido Popular (PP) criticó a Sánchez por actuar en sentido contrario a lo que dice la Justicia, sirviendo a los intereses de los independentistas.



La luz verde a las "embajadas" catalanas llegó en un momento en el que Sánchez busca crear un clima favorable al diálogo con el gobierno secesionista encabezado por Quim Torra.



La delegación de Buenos Aires será encabezada por David Poudevida, vinculado a un foro de empresarios independentistas.



El gobierno regional de Cataluña ya tuvo una de delegación en Buenos Aires entre 2009 y 2011 -que fue cerrada por una reestructuración- y considera una "prioridad" estar presente en Argentina por los "vínculos sociales, culturales, históricos y económicos" con el país, que alberga las segunda comunidad más grande de catalanes en el exterior. Su misión tiene un rol estratégico en toda Sudamérica.