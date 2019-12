Sevilla, con contribución argentina, ganó y está segundo en el fútbol de España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Sevilla, con nutrida contribución argentina, se impuso hoy por 1-0 a Leganés y alcanzó provisoriamente la segunda posición de la Liga de Primera División de España, al continuar la decimoquinta jornada, que también tuvo goles Ezequiel "Chimy" Ávila y Jonathan Calleri.



El conjunto andaluz se llevó la victoria con una conquista del defensor brasileño Diego Carlos, a los 18 minutos de la segunda etapa.



Sevilla, dirigido por Julen Lopetegui, contó con los concursos de los mediocampistas Ever Banega (ex Newell's y Boca) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba).



En tanto, en Leganés, ubicado en la última posición con apenas 6 unidades, se desempeñaron el marcador de punta Jonathan Silva (ex Boca y Estudiantes de La Plata) y el atacante Guido Carrillo (ex Estudiantes), que ingresó en la segunda mitad.



Con esta victoria, Sevilla llegó a las 30 unidades y quedó apenas una por debajo del líder Real Madrid, que en la tarde del sábado superó por 2-1 a Alavés.



Los argentinos Ezequiel "Chimy" Ávila, Jonathan Calleri y Facundo Roncaglia también fueron protagonistas en el triunfo de Osasuna sobre Espanyol por 4-2, como visitante.



Ávila, ex San Lorenzo, fue la figura de Osasuna al marcar un gol (el 2-1) y forzar el penal que se convirtió en el 4-2 definitivo para el equipo visitante que jugó gran parte del segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Facundo Roncaglia (7m. ST).



En Espanyol, por su parte, Calleri (ex Boca) ingresó en el segundo tiempo junto a Pablo Piatti y fue el autor del descuento (48m. ST).



En otro encuentro jugado hoy, Athletic Bilbao (26 puntos) superó por 2-0 a Granada (21), con los tantos marcados por Raúl García (Pt. 41m., de penal) y Yuri (St. 38m.).



A partir de las 17.00, Barcelona, con Lionel Messi, visitaba a Atlético de Madrid, que dirige el DT Diego Simeone.



Los demás resultados de la fecha: Celta de Vigo 0-Real Valladolid 0; Mallorca 1-Betis 2; Valencia 2-Villarreal 1; Real Sociedad 4-Eibar 1.