Siete delincuentes bajo la modalidad "piraña" intentaron robarle a un automovilista en Glew

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una banda de siete delincuentes rodeó hoy con fines de robo y bajo la modalidad "piraña" a un automovilista que se dirigía a su trabajo en la localidad bonaerense de Glew, aunque la víctima logró escapar ilesa.



La secuencia del asalto quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y se viralizó rápidamente.



El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 3.30, en la intersección de la calle La Plata y la avenida Longchamps, de esa localidad del partido de Almirante Brown. cuando siete delincuentes -seis hombres y una mujer- quisieron robarle el auto Renault 12 a un hombre que conducía rumbo a su trabajo.



Los delincuentes, que lo rodearon bajo la modalidad "piraña", le arrojaron piedras, lo apuntaron con un arma de fuego para que se detuviera y lo escupieron y amenazaron para que se bajara del rodado.



El hombre, al verse rodeado, intento dar marcha atrás con el auto para escapar, aunque tuvo un desperfecto mecánico, el auto se frenó y lo volvieron a rodear.



Finalmente, la víctima logró acelerar y huir sin que llegaran a robarle ninguna pertenencia.



"Me iba a trabajar como todos los días de colectivero y me quisieron robar entre varios delincuentes. Me siento con miedo. Yo vivo con miedo porque también quisieron entrar a mi casa. Me quisieron asaltar y como no pudieron robarme el auto quisieron entrar a mi casa", contó Juan Manuel al canal TN.



El hombre recordó que cuando lo rodearon pensó en darles todo, aunque luego tuvo miedo de que le hicieran daño.



"Me iban a hacer daño directamente. Uno de ellos me decía 'abrí porque te hacemos mierda', otro decía '¿lo mato?, ¿Lo mato?. Esto pasó a tres cuadras de la estación de Glew y a metros de la comisaria", agregó el hombre.



Por su parte, la hermana de Juan Manuel, quien publicó el video en las redes sociales, dijo que acompañó a su pariente a denunciar el hecho en la comisaría séptima de Almirante Brown y agregó que sintió "bronca e impotencia" al ver lo sucedido.



La investigación quedó a cargo de la UFI de turno de Lomas de Zamora.