Siguen las malas: Tres titulares de River dieron positivo de COVID-19

Las cosas negativas no dejan de aparecer en River Plate, ya que tres figuras fueron apartadas por COVID-19. A horas de un nuevo cruce en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo fue notificado que no podrá contar con algunos titulares, por lo que deberá hacer diversas modificaciones al respecto. Siendo así, frente a Colo Colo, saldrá con lo mejor que puede presentar.

Una vez más, River Plate tiene que sufrir en la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, luego de tres nuevo casos de coronavirus en el plantel. Después de una serie de contrapruebas, el club dio a conocer de manera oficial los casos positivos en los test de COVID-19, siendo justamente todos importantes en el armado del equipo: Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino.

Por otra parte, los colaboradores Mariano Barnao (gerente de fútbol) y Matías Ghirlanda (prensa del plantel profesional), también presentaron síntomas equivalentes al COVID-19. Como ya es sabido, todo esto ocurrió en la previa de lo que sucederá este jueves, desde las 21, ante Colo Colo de Chile en el Mas Monumental. El choque, correspondiente a la quinta fecha del Grupo F, deja expectativas muy altas.

River apuesta todo en la Copa Libertadores

Siendo de ese modo, River no tiene mejor opción que modificar el once inicial, suplantando a los tres que no podrán estar presentes en Núñez esta jornada. Por ello, Marcelo Gallardo piensa en Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Paulo Dúaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez como el elenco titular.

Cuando quedan dos encuentros para los octavos de final de la Copa Libertadores, incluido el de este jueves, River Plate es líder del Grupo F con 10 unidades a su favor. En frente estará Colo Colo, equipo que está como segundo con 7 puntos. Con ese marco, se espera que los trasandinos salgan con mucha garra, en busca de la victoria que los coloque en la cima. Por detrás están Fortaleza de Brasil (4) y Alianza Lima (1), que se cruzarán en Perú este miércoles.