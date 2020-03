Silvina Luna mostró que su empleada usa barbijo y la defenestraron en las redes

Si bien ella permanece aislada debido a que es un paciente de riesgo, los comentarios sobre la mujer que trabaja en su casa no cayeron bien.

En medio de la pandemia del coronavirus, con miles y miles de contagios en todo el mundo, los famosos argentinos muestran cómo viven las restricciones que impuso el gobierno nacional. Silvina Luna, es una de las pacientes de riesgo debido a sus problemas renales.

En una entrevista con los Ángeles de La Mañana a través de Skype, la modelo mostró cómo vive la cuarentena y recibió varias críticas en las redes.

“Yo estoy inmunosuprimida, tomo corticoides todos los días, tengo una insuficiencia renal por la cual me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto”, contó en su redes días atrás.

“Está bueno cómo nos manejamos, previniendo y no llegando a la cantidad de casos que hay en otros países. Es importante concientizar, que quienes tienen riesgo traten de no salir, de tomar recaudos por estos días. Estamos en un momento en el que si todos ponemos fuerza y consciencia podemos parar esto y no llegar a casos como los que hay en el mundo, hay que tomar consciencia y no subestimar”, explicó Silvina Luna.

También contó que el viernes fue su hermano a su casa y estuvo todo el fin de semana sola, recién hoy fue Norma, la señora que limpia.

“Hoy vino Norma que es la chica que limpia, vino con barbijo, se lavó las manos. Ahora vino Norma pero el fin de semana estaba sola, no era necesario que me lavara a cada rato. Norma vino con barbijo porque vino en transporte público, se está lavando las manos a cada rato”, señaló Luna.

La entrevista tuvo una inmediata repercusión en las redes, muchos la criticaron por no cuidar también a su empleada y darle el día libre.

“Se cree superior mostrando su mucama trabajando con barbijo, dale licencia no seas h…”, escribió una usuaria desde Twitter.

SILVINA LUNA TE MUESTRA QUE TIENE A LA MUCAMA CON BARBIJO. FLACA DALE EL DIA!!!! #CoronavirusEnArgentina @SilvinaLunaWeb no podes ser tan HDP — Nild@ Velardez (sin cable) (@jadabaa) March 16, 2020

Silvina luna se cree superior mostrando su mucama trabajando con barbijo dale licencia no seas tan hdp — Nild@ Velardez (sin cable) (@jadabaa) March 16, 2020

“Silvina Luna nos muestra a su mucama con barbijo como quien te muestra a un perro con bozal”, expresó otra indignada.

Silvina Luna nos muestra a su mucama con barbijo como quien te muestra a un perro con bozal. En materia de humanidad y materia gris, esta chica tiene ese no se que…. pic.twitter.com/oMjV9MozSv — Alita © (@MejorAlitoOk) March 16, 2020

No puede limpiar por su cuenta? Ganas de exponer a la empleada, dejala en su casa!!, La empleada tambien tiene que quedarse en la casa, fueron algunos comentarios en el Instagram de LAM.

