Sin margen de error: las palabras de Martín Demichelis tras el empate con Sporting Cristal

Luego del 1-1 entre River Plate y Sporting Cristal, Martín Demichelis habló en conferencia de prensa. El resultado final del partido que se llevó a cabo el pasado jueves posicionó al equipo del “Micho” como último del Grupo D en la Copa Libertadores. Por diferencia de goles, el Millonario es colista con cuatro unidades. De esa manera, también se enfrenta a la posibilidad de ser tercero y pasar la Copa Sudamericana.

Al principio, Martín Demichelis dijo: "Estuvo a la vista que vinimos a ser protagonistas para ganar, generamos muchas situaciones y en una jugada desafortunada nuestra nos marcan. Se nos puso cuesta arriba, erramos el penal y seguimos insistiendo, lamentablemente no nos pudimos volver con los tres puntos, pero hicimos todo para ganarlo, es una pena no haberle podido regalar al club un triunfo en su cumpleaños N° 122. Pero todavía depende de nosotros, y vamos a luchar muchísimo en nuestra casa para ganar los dos partidos y que clasifiquemos".

"Para reprocharse, nada. Cuando intentás a veces perdes y jugás mal, hacés autocrítica; pero hoy intentamos ganarlo por todos lados, generamos cantidad de situaciones, faltó ese último pase, esa precisión dentro del área para finalizar, esa cuota de suerte para ganar el partido. Hay que seguir insistiendo y trabajar, analizar lo bueno y lo malo, volver a poner la cabeza en el torneo, que tenemos un partido muy difícil el lunes de visitante (ante Vélez), ya analizaremos a Fluminense. Ahí sí no hay más margen de error, vamos a hacer todo lo posible para dejar los tres puntos en casa", agregó el DT de River.

Panorama complicado para River de Martín Demichelis

Por otra parte, no dudó en destacar los aspectos positivos que pudo rescatar del encuentro: "Hoy jugamos mejor que contra Platense (fue victoria 2-1 el domingo), no es justo compararlo, nos vamos con un punto, pero es mezquino, y nosotros no lo fuimos. Faltó ese pase final para ponernos en ventaja, somos el equipo más goleador del torneo; en la Copa, Fluminense, que va primero, tiene 9 goles, y nosotros 7. Faltaron más cosas para ganar, pero las chances las generamos".

"Hoy estamos últimos en el grupo, yo me debo a que mientras haya posibilidades matemáticas de obtener la clasificación, dependemos pura y exclusivamente en nosotros. Contra Fluminense habrá que dejar todo como hoy y ganar, y llegar de igual forma a la última fecha. Dejame seguir trabajando mientras haya chances de clasificar", sentenció Martín Demichelis.