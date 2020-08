Sin nuevos contagios detectados, en San Juan suben los casos sospechosos

La jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica Jofré, informó que la provincia no registró nuevos casos de coronavirus luego del parte oficial que emitieron el domingo donde detallaron 20 hisopados positivos lo que elevó el número de infectados a 272. Lo que sí detalló es que en el trascurso de las horas aumentaron las personas sospechosas: pasó de 79 a 84.

Jofré precisó que aquellas personas con síntomas leves pueden hacer el aislamiento en su domicilio, mientras que los moderados y graves se evalúan a través de una serie de preguntas y si consideran necesario pueden trasladarlos hacia el Hospital Guillermo Rawson.

“Es muy importante que los asintomáticos hagan los 14 días de aislamiento, también hay síntomas leves, moderados como temperatura y graves con dificultad respiratoria o neumonía”, indicó.

En cuanto a la calificación o transmisión del virus, Jofré dijo que todavía es por conglomerado. Esos están identificados en Caucete y Santa Lucía. En este último departamento no registraron nuevos casos y siguen con el control de quienes están en aislamiento porque no tienen síntomas. Sin embargo, remarcó que detectaron otros focos pequeños y se los aisló.

Sobre los bloqueos que se dieron en Cuacete más precisamente en los barrios Justo P. Castro I y III luego de haber sido levantado el cerramiento, la funcionaria dijo que desde hoy “se inicia una nueva etapa, se va a hacer un nuevo rastrillaje y un nuevo control luego de una evaluación”.

Jofré comentó que hay personal del hospital César Aguilar que están contagiados y tuvieron vida social fuera del nosocomio por ese motivo también están trabajando con los contactos estrechos.

De acuerdo a la donación de plasma la funcionaria dijo que los pacientes que recibieron evolucionan de forma estable, pero la recuperación va a ser más lenta: “En estas personas de edades avanzadas, tienen deteriorado el sistema inmunológico”, sostuvo.

La funcionaria contó que el próximo viernes darán a conocer el relevamiento por departamentos para establecer la curva de contagios. De todos modos volvió a insistir que el brote en Caucete está “controlado”, pero evaluarán qué pasará con algunos eventos clandestinos que se dieron durante el fin de semana.

Fiestas clandestinas

Sobre las fiestas clandestinas que se desarrollaron este fin de semana en San Juan, Jofré dijo: “Han fallecido cuatro abuelitos, no entiendo cuál es el sentido de estar juntándose y no cuidarnos. La irresponsabilidad de estas personas ha llevado a que pongamos más en riesgo a nuestros abuelos”, sintetizó.

Fiel a su estilo redobló la apuesta y sostuvo "me resulta inconcebible que se estén haciendo este tipo de eventos y reuniones y que no haya una persona con criterio que diga que no va a ir y frene a los demás”, concluyó.

La funcionaria precisó que los abuelos fallecidos en la provincia presentaban neumonía. Sobre los que están internados indicó que hay pacientes en el Hospital Rawson, Marcial Quiroga y Giordano.

Paciente 0

La jefa de Epidemiología comentó que siguen trabajando para establecer al paciente 0 o índice, es decir, aquel que derivó en la seguidilla de contagios en el departamento Caucete. Sobre ese punto precisó que una pista – de la cual no hizo mención – que encontraron el domingo los ayudó a consolidar una de las hipótesis que barajan y que entre este lunes o mañana tendrán una definición.