A la espera de los números finales, 330.359 sanjuaninos completaron el censo digital

Terminó el Censo Nacional 2022 en su modalidad virtual y presencial y, este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el primer informe que explicite la situación demográfica del país, puntualmente la cantidad de habitantes. En este sentido, si bien aún no hay un dato de cuántos residentes viven en San Juan, el organismo informó que un total de 330.359 sanjuaninos completaron el censo digital. La última tarea, además del procesamiento de la información, consta de un “trabajo de recuperación” para llegar hasta quienes no fueron censados.

Censistas, casa por casa. Foto: Diario Huarpe.

El dato que afirma que 330.359 habitantes de San Juan completaron el censo digital fue arrojado por el Indec. En relación a esto, si bien todavía no hay información certera que devele de manera exacta cuántos residentes viven en la provincia, Claudia Lecich, directora de Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, comentó a DIARIO HUARPE que lo más probable es que, durante este jueves, el organismo nacional revele los primeros números poblacionales a nivel país y de cada provincia específicamente.

Otra cifra que aportó el Indec fue que un total 23.813.773 de argentinos se censaron de manera virtual. De esta manera, San Juan se encuentra en el puesto 15 de una lista que encabeza Buenos Aires con 9.561.099 censados virtuales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 2.150.367.

En relación a la conclusión del censo, Lecich confirmó que este jueves se harán “tareas de recuperación”. Esto significa que los jefes de fracción y los de radio volverán a salir a las casas que no fueron alcanzadas por los censistas durante el 18 de mayo.

“Es un procedimiento que se hace en todos los censos, metodológicamente es muy difícil llegar a todos en un solo día. Es normal”

De esta manera, el Censo Nacional 2022 pasó por San Juan, con cerca de 14.000 censistas, 230.000 viviendas estimadas y con varias situaciones que redondearon un día histórico para el país y para la provincia.

Buena reacción, pero tardía

Algunos jefes de fracción y jefes de radio explicaron a DIARIO HUARPE que, si bien la reacción de los sanjuaninos fue en general buena, muchos estaban dormidos cuando el censista llegaba al hogar.

Marcela Agüero, asistente de jefe de fracción, contó que la gente recibió bien a las personas que trabajaron en el censo. Sin embargo, a las 8 de la mañana, cuando el operativo comenzó, hubo quienes no atendieron al llamado del timbre.

Marcelo Cáceres, jefe de fracción. Foto: Diario Huarpe.

Otra de las dificultades fue la falta de elementos. Respecto, Marcelo Cáceres, jefe de fracción, dijo que los lápices especiales para llenar las planillas llegaron solo para los censistas. “Nos teníamos que estar prestando elementos”, indicó.

Marcelo Agüero, asistente de jefe de fracción. Foto: Diario Huarpe.

A pesar de esta problemática, Cáceres destacó el desayuno y el almuerzo que se brindó a quienes trabajaron este 18 de mayo. Aunque entiende, dice, que esta colaboración fue municipal.

Dos jefas de radio del Censo Nacional 2022. Foto: Diario Huarpe.

Por último, el inconveniente compartido por todos los censistas de San Juan fue que la aplicación móvil no funcionó. De este modo, la única forma de cargar los datos terminó siendo manual, a través de las planillas.

Ataques de perros, el común denominador del Censo

Con el correr del día, hubo cuatro ataques de perros a diferentes personas en la provincia. La mayoría de las víctimas fueron censistas, aunque también hubo un menor involucrado.

El primer hecho fue en Santa Lucía y tuvo lugar cerca del mediodía de este miércoles. Un perro mordió a un joven censista, llamado Alexander Bazán, de 27 años. Por culpa de la mordida, la víctima sufrió algunas heridas y tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson. La Secretaría de Ambiente se hizo presente en el lugar y multó al dueño del can.

Por otra parte, en 25 de Mayo, un censista también fue atacado pero no sufrió heridas de consideración.

En el departamento San Martín, tuvo lugar otra situación que involucró a varios perros. Según informaron, una jauría amedrentó a una joven que estaba trabajando en el censo. Al parecer, no habría sufrido heridas físicas pero sí tuvo una crisis de pánico, motivo por el cual fue asistida por personal médico. Se investigará si los canes tienen dueño y, si no es así, serán trasladados hacia alguna Organización No Gubernamental para que se hagan cargo de ellos.

Finalmente, un niño menor de edad fue atacado por un perro y padeció las mordeduras de un can, aunque el chico no tuvo heridas de gravedad. Mientras tanto, los dueños del animal no quisieron dialogar con el personal de Amiente, por lo que derivaron el caso a la Justicia.

En todas las situaciones intervino la Secretaría de Ambiente de la provincia y labró las actas correspondientes. Por este motivo, el Juzgado de Faltas trabajará sobre cada caso y, teniendo en cuenta esta situación, las multas correspondientes serán decididas según lo determinen las leyes 2190-L y 2005-L.

Tres robos, un censo

El miércoles 18 de mayo, día elegido para el Censo Nacional 2022, fue testigo de tres hechos delictivos hacia diferentes censistas.

Uno de ellos tuvo lugar en el barrio Kennedy, en Santa Lucía. Mientras la persona que estaba trabajando en llenar la encuesta tenía su celular en la mano, un delincuente se lo arrebató. Por suerte, personal policial de la zona pudo perseguirlo y recuperar el dispositivo.

Otra situación muy similar sucedió en el barrio Santa Lucía, ubicado en el departamento homónimo. En este caso, el celular también fue arrebatado y recuperado en el momento.

Por último, delincuentes también robaron el celular a un censista pero, esta vez, se desconoce si el móvil pudo ser recuperado.