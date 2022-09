María José Valdez es sanjuanina, podcaster y divulgadora de China. Es decir, crea contenidos para que otros conozcan al país asiático, pero va más allá de lo económico o de la “superpotencia”. María se centra en lo cotidiano, en las costumbres, en su idioma.

Valdez tiene 27 años, trabaja en el Teatro del Bicentenario, estudia la licenciatura en Historia y además lleva adelante el proyecto Sinófilos. Este es un podcast, es decir que es un programa de radio grabado que se puede escuchar en cualquier momento. En Sinófilos habla de temas como el idioma, la mitología, la mujer y el partido comunista, entre otros temas.

¿Cómo nace la pasión de una sanjuanina por un país tan distinto? Este interés empieza con un curso de chino. María José se sumó al taller que se da en el Laboratorio de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Ese fue el primer paso, allí comenzó a adentrarse en los rituales cotidianos, como la cocina y las costumbres, guiada por su profesora taiwanesa.

“Algo que me pasó fue ver que en San Juan había una población que veía y que desconocía. Me los encontraba en el supermercado, en la calle y me di cuenta de que no sabía nada de ellos”, dice.