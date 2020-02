Sobrevivientes de la ESMA piden que Francia aclare si el represor Ricardo Cavallo sigue condecorado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA reclamaron a través de un comunicado que Francia aclare si el represor de la Armada Ricardo Cavallo conserva la condecoración de la Orden Nacional al Mérito que se lo otorgó en 1985, cuando era agregado naval en ese país.



“Como sobrevivientes del horror, que Cavallo también impartió en la ESMA, exigimos saber si esta vergonzoso reconocimiento sigue vigente y de ser así solicitamos al gobierno francés el inmediato retiro de esa condecoración para saldar definitivamente este oscuro episodio en la relación entre nuestros países”, señaló el grupo de sobrevivientes.



En un texto que lleva la firma de Víctor Basterra, Miriam Lewin y Lila Pastoriza, entre otros, los integrantes de este colectivo, testigos y querellantes en causas de lesa humanidad, acompañan la denuncia del periodista Juan Gasparini, quien también estuvo cautivo en la ESMA y reveló la existencia de esa condecoración.



El periodista logró que el ex ministro de Relaciones Exteriores de Francia Bernard Kouchner reconociera que Cavallo había sido distinguido con la Orden Nacional al Mérito con el grado de oficial.



La misiva que acepta esa distinción, a la que tuvo acceso Télam, está fechada el 29 de julio de 2010, y da cuenta que el reconocimiento se produjo cuando Cavallo era agregado de la Armada en la embajada argentina en París, donde estuvo destacado entre 1982 y 1985.



Ricardo Cavallo, alias Sérpico o Marcelo, fue un oficial de la Marina, integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1979.



Estaba asignado en el sector de "Inteligencia" y fue el responsable del secuestro, tortura, violación, reducción a la servidumbre, y asesinato de miles de víctimas.



El marino estuvo involucrado en los llamados “vuelos de la muerte" y en los asesinatos de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Renee Duquet, entre otros crímenes que se perpetraron bajo el amparo de la ESMA.



Al final de la última dictadura cívico militar, Cavallo recibió un traslado a Francia, donde se lo “premió" con un puesto diplomático en ese país “en reconocimiento a los servicios prestados”, afirman los sobrevivientes.



En 1989, el represor se radicó en México y con nombre de Miguel Ángel Cavallo ocupó la dirección del Registro Nacional de Vehículos. Once años después, su verdadera identidad quedó al descubierto por una publicación periodística y terminó extraditado a España, donde el juez Baltasar Garzón lo requería por los delitos de “genocidio y terrorismo de Estado”.



Mientras esperaba juicio en Madrid, en Argentina fueron anuladas en 2003 las leyes de impunidad y fue trasladado a Buenos Aires para ser juzgado.



Actualmente, se encuentra en prisión pagando dos condenas a cadena perpetua, una recibida en 2011 por múltiples crímenes en la ESMA y otra en 2017 en un juicio por los llamados "vuelos de la muerte".



“Quienes sufrimos en nuestro propio cuerpo su perversión, su violencia y su cinismo no podemos evitar el asombro al enterarnos de la distinción otorgada a semejante criminal”, puntualizó el comunicado.