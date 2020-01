Sol Pérez posó con un infartante bikini blanco

El 2020 de Sol Pérez comenzó con un gran susto para la modelo. En este momento, la rubia se encuentra en "20 millones", obra de teatro que protagoniza junto a Carmen Barbieri. Sin embargo, el arranque de la temporada en Mar del Plata no fue todo color de rosas para la joven ya que tuvo que llamar a un médico.

Según contó ella misma en el móvil que brindó en "Involucrados", se sentía débil y cansada pero lo dejó pasar y, por eso, su cuadro se agravó. “Arranqué el año para atrás. Me dolía mucho la cabeza y me bajó la presión. Pensé que era anginas pero no”, explicó la ex chica del clima.

Pérez llamó a una médica y, tras revistarla, le dijo que presentaba un cuadro de deshidratación. Por lo cual, fue medicada para frenar éste diagnóstico. Por suerte, no tuvieron que colocarle un suero para rehidratarla. De todos modos, continúa en tratamiento y debe tomar también mucha agua para recuperarse.

“Me dieron unas gotitas para el ojo también porque me lloraba todo el tiempo, pero me dijeron que tiene que ver con la presión. Aunque arranqué mal, espero tener un gran 2020”, comentó. A pesar de este episodio, la mediática se mostró optimista por el año que recién empieza y así lo demostró en el último posteo que realizó en Instagram.

Con una bikini blanca, la modelo posó de espaldas para la cámara y mostró uno de sus mejores atributos: su cola. De inmediato, la publicación cosechó más de 200 mil "Me gusta" y cientos de comentarios. "Mar del Plata 2020", escribió junto a la sensual postal.