Soledad Pastorutti y Jorge Rojas actuarán en la edición 50 del Festival de la Música del Litoral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La edición 50 del Festival Nacional de la Música del Litoral, que se realizará en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de la ciudad misionera de Posadas del 14 al 18 de noviembre, contará con las actuaciones de Soledad Pastorutti y Jorge Rojas, entre otros destacados artistas. La presentación de la fiesta, que cumplirá sus bodas de oro este año, se realizó hoy en el Salón de Usos Múltiples de la municipalidad de Posadas y contó con la presencia del intendente local, Joaquín Losada; el secretario de cultura, Christian Humada; la secretaria ejecutiva de la comisión organizadora, Nora Urdinola y artistas invitados. "No por ser el último Festival de mi gestión va a dejar de ser el más importante", señaló en la oportunidad Losada y aseguró que se tuvo que hacer "un enorme esfuerzo económico para armar esta grilla". Además, el intendente explicó que "creemos que en tiempos de crisis es dónde más esfuerzo hay que hacer y estamos convencidos de que el dinero que se vuelca a la cultura es una gran inversión y no un gasto". Por su parte, el secretario de cultura, Christian Humada confirmó que durante las 5 lunas del evento pasarán "104 artistas de los cuales el 64% son misioneros, producto en muchos casos de las instancias previas y los festivales que hicimos en los barrios de Posadas y en el interior". Humada dijo también que la gran fiesta folclórica contará con entradas accesibles, "porque tendrán un costo de 200 pesos, los jubilados y mayores de 60 años abonarán 100 pesos, los menores de 12 años no pagarán entrada y quedarán exentos de pagar tanto las personas con discapacidad con un acompañante, como todos aquellos que asistan vestidos con trajes típicos". Además de "La Sole" y Jorge Rojas se destacan en la grilla del Festival el Dúo Coplanacu, Destino San Javier, Los de Imaguaré, Teresa Parodi, Los Nuñez, Joselo Schuap, Los Encina, Los Alonsitos, María Ofelia, el "Negro" Álvarez, Mario Bofill, Antonio Tarragó Ros, entre otras figuras. En cuanto a la peña oficial, las autoridades municipales contaron que se desarrollará los días 15, 16 y 17 de noviembre en la explanada del anfiteatro, en paralelo a la gran fiesta y este año será bautizada con el nombre de Chaloy Jara, bandoneonista y compositor posadeño; y en esta ocasión actuarán 44 artistas.