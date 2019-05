Sólo un tercio de niños de 11 años recibió el refuerzo contra el HPV

Más vale prevenir que curar, dice un viejo adagio. En San Juan esta premisa parece no cumplirse. Hay preocupación desde el sector de la salud, ya que notan un aumento considerable en las estadísticas de niños que no reciben la segunda dosis de la vacuna contra el HPV (Virus del Papiloma Humano). Según sostienen las autoridades del Vacunatorio Provincial son los padres quienes no llevan a los niños a que completen el esquema vacunatorio.

La primera dosis se aplica, muchas veces, en los controles que el personal de salud realiza en escuelas, organizaciones, clubes o en los abordajes territoriales. La segunda, se debe colocar en un periodo de seis meses quedando a disposición y voluntad de los padres. Son ellos lo que deben acercarse con sus hijos al vacunatorio, un dispensario o al hospital inclusive y pedir que se les aplique.

Según datos oficiales, durante el año pasado se vacunó con la primera dosis a 6.550 mujeres y 4.970 varones, dando un total de 11.520 niños. Los que completaron el esquema sólo fueron 3.761 de ellos, 2.161 mujeres y 1.600 varones. Estos números arrojan un porcentaje del 32,64%, lo que indica que el 67,36% no regularizó la inmunización complementaria.

Con respecto al año 2017, la situación es similar, aunque se vacunaron menos, casi la mitad cumplió con el refuerzo. Fueron 10.560 en total, de esos 6.360 mujeres y 4.200 varones. La segunda dosis fue recibida por 4.805 jóvenes, 3.002 niñas y 1.803 niños. Es decir que el 45,50% completó la segunda dosis y el 54,50% no lo hizo.

Desde Salud Pública piensan extender las campañas de concientización para que la población tome en cuenta la importancia de prevenir esta patología. El esquema vacunatorio gratuito contra este virus comprende a las niñas nacidas desde el 1 de enero del 2000 y a los varones desde el año 2006. La vacuna es gratuita y obligatoria.

El contagio del HPV se produce eminentemente por relaciones sexuales. La posibilidad de contagio no sexual es casi nula. El riesgo de adquirir la infección está presente durante toda la vida sexual activa. Sin embargo, es en la adolescencia cuando este riesgo es mayor.

Para disminuir las posibilidades de contagio hay que considerar las recomendaciones para un sexo seguro. Las relaciones sin el uso de preservativo aumentan el riesgo de infección. Obviamente el uso de la vacuna contra el HPV genera una inmunización en contra de algunos tipos del virus, sin embargo no tendría por qué eximir de los cuidados de una sexualidad responsable. La vacunación, es sin duda la mejor estrategia individual para prevenirlo, pero debe estar obligatoriamente acompañada por todas las demás medidas que disminuyan el riesgo de adquirir la infección.