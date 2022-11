Fundación Solydar lleva casi 40 años asistiendo a familias carenciadas y de bajos recursos. En la actualidad es llevada adelante por la titular Susana Mercado, quien acompañada por su familia y voluntarios ayudan con ropa, libros y, sobre todo, contención humana a familias de Tudcum, Lagunas de Guanacache y El Encón, entre otros.

Con 72 años comenzó su labor solidaria hace más de 56 años, cuando a sus 16, junto a quien eligió como marido, ayudaron a otros. Ella es un ejemplo de perserverancia y organización. Nos recibe con una sonrisa y mientras va de un lugar a otro comenta su labor solidaria.

La fundación se desempeña en la casa de Susana. Allí recibe, lava, acondiciona y clasifica la ropa. “Desde las 5 de la mañana empiezo, hago mis oraciones y después de ahí hay que trabajar. Como trabajo en casa, no tengo horarios para ingresar o salir, por lo que es una labor diaria. Muchos a esta edad se jubilan y no saben bien qué hacer. Yo me siento llena de vida ayudando a otros”, comentó.

No toda la ropa que llega se dona, mucha se destina a una feria que funciona en el mismo lugar y los ingresos que se recaudan sirven para comida o chocolates que la misma fundación organiza en zonas alejadas. Su contextura pequeña contrasta con toda la organización que lleva. Ella comanda y organiza, sus años en la tarea la certifican.

Susana, con sus 72 años, entrega algo que nunca va a volver: su tiempo. Sin embargo, comenta que “ver cómo se mejora la calidad de vida, cómo se le da un presente mejor al prójimo me llena de satisfacción. Una ve niñas y matrimonios jovencitos y es en esa esperanza cuando nos ven llegar es donde encuentro la presencia de Jesús".

Esta vocación de servicio inició con la llegada de Susana como novicia franciscana entre 1963 y 1965. También fue pupila en el colegio Fray Mamerto Esquiú en San Juan desde 1959. Luego viajó a Buenos Aires al Postulantado pasando luego al noviciado. De allí fue enviada nuevamente a San Juan, por un año, para definir la vocación religiosa. En ese año conoció a su esposo Esteban Mercado, con quien se casó. Codo a codo empezaron un camino de entrega que continúa hasta el día de hoy con Susana a la cabeza después de que enviudara.

El primero que recibió la ayuda de ambos fue un lustrador de zapatos. “No teníamos mucho, pero lo que juntamos se lo dimos: algo de ropita, comida, todo para que tuviera una vida mejor”, recuerda. Así desde aquel hombre creció la unión de voluntades. Por ejemplo, gracias a la generocidad de otros, el dúo de Susana y Esteban recibió materiales para construir el salón donde funciona ahora la fundación, materiales que fueron donados por Sava-Gancia, al igual que donaciones de alimentos y pares de zapatillas, que llegan directamente a las comunidades.

Por último, Mercado comentó que en caso de ganar el premio mayor lo usará para comprar una máquina de coser recta con la cual no sólo confeccionar prendas, sino también dar cursos para brindarles una salida laboral a las familias y que logren la independencia y la autonomía económica.

Quien quiera colaborar puede comunicarse al 2646729681.

EL CERTAMEN

La de Susana y su fundación es una de las diez historias semifinalistas del premio Sanjuanino Solidario, una iniciativa que por sexto año consecutivo llevan adelante DIARIO HUARPE Y BROKER ANDINO para destacar a esas almas generosas que trabajan incansablemente por los demás. Este año, quien resulte ganador recibirá un incentivo económico a su causa de $250.000, y quienes lleguen a la final ganarán $50.000, también.

¿Cómo se seleccionaron las diez historias? Luego de un periodo de postulación, en el que cualquier sanjuanino pudo inscribir a su candidato, un comité se encargó de analizar cada uno de los 400 casos que llegaron la redacción de DIARIO HUARPE. Del total, las más inspiradoras fueron seleccionadas para su difusión, una etapa importante, ya que se da a conocer a través de los medios de comunicación la loable labor que llevan adelante estos valiosos sanjuaninos.

¿Cómo sigue el proceso? Finalizada la etapa de difusión de las diez historias, comenzará el periodo de votación en el que será el público, a través de la página de DIARIO HUARPE y WhatsApp, el que elegirá a los cuatro finalistas. La gran final, en donde se conocerá al ganador, se llevará a cabo el 16 de diciembre en vivo, a través del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol.